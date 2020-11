Bien durables: le trio Niel/Pigasse/Zouari vise une acquisition à 2 milliards

Paris (awp/afp) - Le trio constitué par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, qui veut bâtir un acteur européen de la consommation durable, partira d'une première acquisition pouvant aller jusqu'à environ 2 milliards d'euros (2,16 milliards de francs suisses), ont-ils expliqué lundi.

Les trois hommes ont annoncé dimanche soir la constitution d'une société baptisée 2MX Organic, qui va leur permettre de lever 250 ou 300 millions d'euros par l'émission de titres cotés, puis de monter le financement d'une première acquisition d'un acteur dans les biens de consommation durables, qu'il soit un producteur ou un distributeur.

Une fois que les fonds auront été levés - l'opération est prévue sur la première quinzaine de décembre - "nous aurons la capacité de réaliser une opération" de "1,5 à 2 milliards d'euros" , a indiqué Matthieu Pigasse lors d'une téléconférence de presse avec Xavier Niel et Moez-Alexandre Zouari.

Si Matthieu Pigasse est un financier et Xavier Niel l'industriel fondateur de Free, Moez-Alexandre Zouari a bâti un petit empire dans la distribution avec des magasins franchisés du groupe Casino, avant de devenir fin 2019 l'actionnaire de référence du groupe Picard Surgelés.

Pour M. Zouari, le projet 2MX Organic (organic désigne l'équivalent du bio dans le monde anglo-saxon) vise à répondre aux nouvelles demandes du consommateur, non satisfaites par les acteurs existants.

Alimentaire, mais également hygiène ou santé

"Avant même le Covid, on voyait cette fracture sociale, environnementale qui nous embête énormément, cette problématique imposée au consommateur, qui est de devoir arbitrer entre la fin du mois et la fin du monde", de devoir choisir entre "sauver la planète ou manger correctement", a-t-il expliqué.

Et la crise sanitaire "a fait entrer les Français dans une logique de réflexion profonde (...) on souhaite consommer moins mais mieux" ou "consommer responsable et autrement", a-t-il dit.

Le trio n'a pas précisé si l'acquisition fondatrice serait dans la distribution ou la production, laissant ouvertes les deux possibilités.

La notion de bien consommation durables qu'ils vont développer inclut l'alimentaire mais aussi potentiellement d'autres produits touchant par exemple à l'hygiène ou à la santé, ont-ils expliqué.

L'offre aux investisseurs débute ce lundi et doit se clôturer le 7 décembre, pour une introduction à la Bourse de Paris à partir du 9 décembre, sur un compartiment réservé aux professionnels dans un premier temps. Le ticket minimum est d'un million d'euros.

afp/fr