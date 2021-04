CASINO : veut réaliser des levées de fonds pour Cdiscount et GreenYellow

Casino reste relativement stable ce matin à la Bourse de Paris, le titre ne progressant que de 0,15% à 27,50 euros, après que le distributeur a confirmé hier soir étudier activement de potentielles opérations de marché sur ses filiales Cdiscount et GreenYellow. Le groupe confirme ainsi les rumeurs rapportées par Bloomberg à la mi-mars. Toutefois, alors que l'agence de presse évoquait la possibilité d'une IPO de GreenYellow et d'une réduction de la participation dans Cnova, la holding qui contrôle Cdiscount, la firme stéphanoise s'est quant à elle montrée moins précise.



"Le groupe va engager activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance", a déclaré Casino dans son communiqué.



Le distributeur ajoute que "ces levées de fonds, qui pourraient prendre la forme d'opérations de marché, pourraient aussi s'accompagner de placements secondaires de titres détenus par le groupe, tout en maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques".



Le conseil d'administration de Casino, engagé dans un grand plan de réduction de sa dette de 4,5 milliards d'euros, s'est en effet déclaré bien conscient des excellentes performances opérationnelles de ces filiales, de leur potentiel de croissance et de leur rôle stratégique dans le plan de croissance rentable du groupe dans le contexte de marché actuel.



"Le moment est propice à l'introduction en bourse d'une entreprise d'énergie renouvelable comme GreenYellow, compte tenu de l'intérêt croissant pour les valeurs respectueuses de l'environnement", écrivait Bloomberg dans son article du 17 mars dernier.



A juste titre puisque, en 2020, GreenYellow a accéléré sa croissance, avec une puissance totale installée de 335 MWc, en hausse de 56%, et un pipeline de 565 MWc (+25%) en fin d'exercice. Et pour 2021, le fournisseur d'énergies vertes table sur un EBITDA de 90 millions d'euros, soit une croissance de 40% sur un an.



En ce qui concerne Cdiscount, le site de vente a ligne a connu une hausse de son EBITDA 2020 de 63%, et compte bien continuer sur sa lancée en 2021.