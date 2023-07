16 juillet (Reuters) -

* 3F A DÉCIDÉ DE NE PAS DÉPOSER D'OFFRE POUR LA REPRISE DU GROUPE CASINO - COMMUNIQUE

* 3F DIT NE PAS AVOIR REÇU LES INFORMATIONS DEMANDÉES SUR LA PROJECTION DES BESOINS DE LIQUIDITÉ ET DE RÉSULTAT D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE, SUR LES RÉSULTATS DE CDISCOUNT AU 2E TRIMESTRE, COMME SUR L'ENSEMBLE DES ENGAGEMENTS HORS BILAN QUI PÈSENT SUR LE GROUPE CASINO

* PARALLÈLEMENT, À LA SUITE DE MANŒUVRES DIVERSES, LE PRINCIPAL CRÉANCIER " SECURED " QUI AVAIT SOUTENU LA PREMIÈRE OFFRE DE 3F, ATTESTOR, A PARTICIPÉ À UNE OFFRE CONCURRENTE AVANT LA REMISE DES OFFRES, SANS JAMAIS EN INFORMER 3F

* 3F A DÉCIDÉ, EN RESPONSABILITÉ, DE NE PAS DÉPOSER D'OFFRE ET REFUSE DE PARTICIPER À UN PROCESS BIAISÉ - LA SOCIÉTÉ AYANT VISIBLEMENT DÉJÀ CHOISI SON REPRENEUR -, PROCESS QUI NE DONNE PAS UNE CHANCE ÉQUIVALENTE À TOUS LES CANDIDATS ET LA MEILLEURE CHANCE POSSIBLE AU GROUPE CASINO ET À SES SALARIÉS

* 3F RESTE OUVERT ET DISPONIBLE POUR QUE CASINO SOIT SAUVÉ ET REDEVIENNE LE CHAMPION QU'IL A ÉTÉ - COMMUNIQUÉ (Rédaction de Paris)