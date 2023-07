16 juillet (Reuters) - La holding 3F, qui regroupe les trois hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, a annoncé dimanche ne pas déposer d'offre pour la reprise du groupe Casino, laissant le champ libre à la proposition rivale portée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.

Dans un communiqué, 3F dit ne pas avoir reçu les informations demandées à Casino concernant "la projection des besoins de liquidité et de résultat d'ici la fin de l'année, mais également sur les résultats de Cdiscount au deuxième trimestre, comme sur l'ensemble des engagements hors bilan qui pèsent sur le groupe".

Indiquant être parvenu à "bâtir un projet d'offre solide" en dépit de "manoeuvres diverses" dans le cadre desquelles son créancier Attestor à participé à une offre concurrente, 3F explique son retrait par son refus "de participer à un process biaisé", Casino ayant selon elle "visiblement déjà choisi son repreneur".

Ce processus, ajoute la holding, "ne donne pas une chance équivalente à tous les candidats et la meilleure chance possible au groupe Casino et à ses salariés". (Rédigé Jean Terzian)