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Casino-Etude d'un projet de cession d'une partie de la participation dans Assaí

07/03/2023 | 22:35
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7 mars (Reuters) - Casino Sa:

* ETUDE D'UN PROJET DE CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS ASSAÍ

* AFIN D'ACCÉLÉRER SON DÉSENDETTEMENT, ÉTUDE D'UN NOUVEAU PROJET DE CESSION D'UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION DANS ASSAÍ POUR UN MONTANT D'ENVIRON 600 MILLIONS DE DOLLARS QUI POURRAIT ÊTRE AUGMENTÉ EN FONCTION DES CONDITIONS DE MARCHÉ.

* AUCUNE DÉCISION DÉFINITIVE N'A ÉTÉ PRISE SUR CE PROJET D'OPÉRATION QUI PRENDRAIT LA FORME D'UN PLACEMENT SECONDAIRE

* DANS CE CADRE, LE GROUPE CASINO A MANDATÉ UN SYNDICAT BANCAIRE ET SOLLICITÉ LES ÉQUIPES D'ASSAÍ AFIN DE RÉALISER LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À UNE ÉVENTUELLE OPÉRATION

* (Rédaction de Paris)


© Reuters 2023
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Résultat net 2022 -263 M -278 M -
Dette nette 2022 8 127 M 8 597 M -
PER 2022 -3,70x
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Capitalisation 1 028 M 1 087 M -
VE / CA 2022 0,27x
VE / CA 2023 0,25x
Nbr Employés 196 307
Flottant 55,1%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
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Casino, Guichard-Perrachon SA : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon SA | Zonebourse
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