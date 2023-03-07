Casino-Etude d'un projet de cession d'une partie de la participation dans Assaí

7 mars (Reuters) - Casino Sa:
* ETUDE D'UN PROJET DE CESSION D'UNE PARTIE DE LA
PARTICIPATION
DANS ASSAÍ
* AFIN D'ACCÉLÉRER SON DÉSENDETTEMENT, ÉTUDE D'UN NOUVEAU
PROJET
DE CESSION D'UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION DANS ASSAÍ POUR UN
MONTANT D'ENVIRON 600 MILLIONS DE DOLLARS QUI POURRAIT ÊTRE
AUGMENTÉ EN FONCTION DES CONDITIONS DE MARCHÉ.
* AUCUNE DÉCISION DÉFINITIVE N'A ÉTÉ PRISE SUR CE PROJET
D'OPÉRATION QUI PRENDRAIT LA FORME D'UN PLACEMENT SECONDAIRE
* DANS CE CADRE, LE GROUPE CASINO A MANDATÉ UN SYNDICAT
BANCAIRE
ET SOLLICITÉ LES ÉQUIPES D'ASSAÍ AFIN DE RÉALISER LES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES À UNE ÉVENTUELLE OPÉRATION
*
(Rédaction de Paris)