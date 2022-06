Casino Guichard Perrachon : 4 millions de paniers repas sauvés du gaspillage alimentaire par le groupe Casino et ses enseignes

Le groupe Casino et ses enseignes alimentaires ont dépassé en avril 2022 le cap des 4 millions de paniers repas sauvés du gaspillage, avec leur partenaire Too Good To Go. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une préoccupation majeure du Groupe.

Chaque année en France, environ 10 millions de tonnes de denrées encore consommables sont jetés et gaspillés. Compte tenu de ces enjeux environnementaux et sociétaux, le groupe Casino agit au quotidien avec ses enseignes et magasins pour réduire les sources de ces gaspillages.

Depuis plus de 4 ans, Too Good To Go et les enseignes du groupe Casino luttent ensemble contre le gaspillage alimentaire : 1 300 magasins du Groupe (Monoprix, Monop', Naturalia, Franprix et les enseignes Casino) utilisent aujourd'hui l'application, pour proposer à prix réduits des paniers repas composés de denrées alimentaires dont la date limite de consommation est proche.

Depuis la mise en place de ce partenariat, 4 millions de paniers repas ont donc été sauvés, soit l'équivalent de 4 000 tonnes de nourriture.