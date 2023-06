Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai, le Groupe Casino annonce dans un communiqué de presse actionner différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation, à savoir au 25 septembre (le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard). Le Groupe Casino et les conciliateurs ont pour objectif commun de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du groupe d'ici la fin du mois de juillet.



Le distributeur a indiqué avoir conclu un accord de principe avec l'Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d'environ 300 millions d'euros. Ce montant, consenti en contrepartie de l'octroi de sûretés, notamment de nantissements de premier rang, sera payé par le Groupe à la date de réalisation de la restructuration financière.



Par ailleurs, les conciliateurs vont solliciter dans les prochains jours de la part de l'ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales la suspension, pendant la durée de la période de conciliation du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 millions d'euros), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 millions d'euros).