Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Aujourd'hui à 08:14 Partager

Dans le prolongement de son communiqué du 26 juin 2023, Casino a communiqué hier aux parties prenantes de la conciliation qu'il lui apparait nécessaire de convertir en capital la totalité des instruments de dette non sécurisée et entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée, et ce afin d'avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d'affaires 2023-2025.



Les obligations sécurisées émises par Quatrim feraient l'objet d'un rééchelonnement et d'un remboursement au moyen des produits de cession des actifs immobiliers sécurisant ces obligations.



Ces montants ont été déterminés sur la base des éléments financiers clés prospectifs transmis aux parties prenantes de la conciliation1 et supposent le maintien des financements opérationnels du Groupe.



A cette fin, il serait proposé aux créanciers sécurisés du Groupe (c'est-à-dire les créanciers au titre du RCF et du Term Loan B) de fournir lesdits financements opérationnels pour un montant et une période d'engagement à déterminer. La participation aux financements opérationnels ouvrirait le droit aux créanciers concernés de participer à la nouvelle dette réinstallée du Groupe.



Sur la base de cette proposition, le Groupe vise un ratio de levier net (c'est-à-dire dette nette / EBITDA) de l'ordre de 1,0x à horizon 2025.



Cette vision de Casino des montants de conversion de dette en capital sera discutée avec les potentiels apporteurs de fonds propres ainsi qu'avec les créanciers financiers du Groupe de sorte que la proposition de restructuration finale pourra différer de cette vision.



Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino