Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Casino, dont la cotation a été suspendue lundi à la demande de la société, a indiqué hier soir dans un communiqué que "la cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, , reprendra le 18 juillet 2023 à l'ouverture du marché". Dans ce même communiqué, le distributeur stéphanois a précisé qu'il poursuivait les négociations avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers du Groupe, "afin de parvenir à un accord de principe sur larestructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet 2023".



Casino a par ailleurs souligné que 3F Holding a renoncé à déposer une offre révisée.