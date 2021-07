Casino Guichard Perrachon : BNP Paribas, le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale signent un accord d'exclusivité en vue de la cession de FLOA à BNP Paribas par le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et de la mise en place d'un partenariat stratégique entre les groupes BNP Paribas et Casino

Thierry Laborde, directeur général délégué du groupe BNP Paribas, déclare :

L'adoption des usages digitaux dans les paiements est massive, et elle poursuit encore son renforcement avec la très forte croissance du e-commerce. Dans ce contexte, avec l'appui de Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, FLOA a su construire sa place de champion français des paiements innovants en proposant des solutions et parcours clients particulièrement novateurs et aux meilleurs standards du marché. Avec BNP Paribas, FLOA pourrait enclencher une seconde phase de son développement en France et en Europe, notamment auprès des marchands et des e-commerçants. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie de développement en matière de paiements en Europe. Le partenariat avec Casino permettrait quant à lui d'enrichir les solutions de paiement proposées aux clients et viendrait renforcer notre offre de crédit à la consommation en France et en Europe. »

Jean-CharlesNaouri, président-directeur général du groupe Casino, déclare :

FLOA est une réussite conjointe du groupe Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les innovations de la banque, singulièrement le paiement fractionné, sont devenus des marqueurs du secteur bancaire Français.

Il est donc tout naturel pour le groupe Casino d'envisager aujourd'hui ce partenariat stratégique avec BNP Paribas qui permettrait aux clients des enseignes Casino Supermarchés, Géant et de Cdiscount de continuer de bénéficier de solutions de financement et facilités de paiement innovantes pour leurs achats grâce à la solidité de BNP Paribas. »

À propos de FLOA

Leader français des solutions de paiement sur web et mobile en France, FLOA facilite la vie des consommateurs à travers des facilités de paiement, des crédits instantanés, des cartes bancaires. FLOA est également partenaire de grands (e-)commerçants (Cdiscount, Oscaro, SFR, Vide dressing…), d'acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre et Vacances…) et de fintechs (Lydia, Bankin) pour lesquels elle développe des services sur mesure. FLOA s'articule autour de 2 marques commerciales : FLOA Bank pour ses clients BtoC et FLOA Pay pour ses partenaires BtoB. Les produits et services FLOA se distinguent par leur simplicité d'utilisation pour les clients et d'intégration rapide pour les partenaires. FLOA compte plus de 3 millions de clients et finance chaque année plus de 2 milliards d'euros de biens et services. FLOA a été élu Service Client de l'Année 2021. Déjà présente en France, en Espagne et en Belgique, FLOA a pour ambition de devenir un des leaders européens des facilités de paiement.

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 68 pays et rassemble plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Retail Banking pour l'ensemble des réseaux des banques de détail du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d'un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin

