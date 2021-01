Casino Guichard Perrachon : Cdiscount et Arval France annoncent un partenariat pour proposer des véhicules d'occasion à la vente aux particuliers

Pour François Albenque, Directeur de l'offre et du développement des services chez Cdiscount, « Cdiscount est déjà présent dans le secteur de l'automobile. Avec Arval nous allons encore plus loin et élargissons notre catalogue en proposant aujourd'hui des véhicules d'occasion. C'est l'alliance de nos deux expertises qui nous permet de rendre accessibleà nos 10 millionsdeclients une offre inédite répondant à une nouvelle tendance de consommation en favorisant l'achat de produits de seconde main. »

Bertrand Passelac, Directeur du remarketing d'Arval France déclare : « Arval France est heureux d'annoncer ce nouveau partenariat exclusif avec le numéro 1 français de l'e-commerce.Il s'inscrit parfaitement dans notre plan stratégique « Arval Beyond » qui vise à intensifier et dynamiser notre panel de partenaires, en nous appuyant sur des expertises fortes. Chez Arval France, le marché du véhicule d'occasion a connu une bonne dynamique à la sortie du premier confinement. Avec ce partenariat noué avec le leader français du e-commerce,nous souhaitons accélérer encore cette tendance haussière. »

Déjà présent dans le secteur de l'automobile avec le rachat du site 1001pneus en 2018 et une gamme déjà riche de produits et accessoires auto sur son site, Cdiscount fait aujourd'hui le choix de s'associer à un expert international de la vente de véhicules d'occasion pour renforcer sa position sur le marché automobile et poursuivre le développement de son offre. Dès le lancement de ce partenariat, les 10 millions de clients du premier e-commerçant français auront ainsi accès à une offre de plus de 500 véhicules d'occasion.

Arval de développer un nouveau canal de vente et à Cdiscount d'élargir son offre sur le secteur de l'automobile. Un partenariat qui s'inscrit également dans la dynamique du marché de l'occasion au cours des six derniers mois et visant à accélérer les ventes en ligne.

Comment ça marche ?

Concrètement, l'accès aux véhicules d'occasion d'Arval se fera depuis le site de Cdiscount via une page dédiée. Au lancement, un ensemble de 500 véhicules de moins de 5 ans et anciennement en leasing seront disponibles. Ces véhicules, qui comptent en moyenne 100 000 kilomètres, bénéficient d'un carnet d'entretien permettant de connaître l'historique complet et d'une garantie de 6 mois.

Cette offre conjointe d'Arval France et de Cdiscount permet de bénéficier à la fois de la fluidité et rapidité d'une expérience digitale et de l'accompagnement dédié d'un conseiller commercial, avec qui la vente sera finalisée. La livraison du véhicule peut se faire à domicile ou dans les showrooms d'Arval (à Paris et à Rennes).

