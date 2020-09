Casino Guichard Perrachon : Cdiscount et la Mutuelle Ociane Matmut renforcent leur partenariat avec le lancement d'une offre inédite de mutuelle santé dédiée aux clients Cdiscount

Un an après notre arrivée dans le domaine de la santé, nous sommes ravis aujourd'hui de renforcer notre partenariat avec la Mutuelle Ociane Matmut avec une offre dédiée à nos 9 millions de clients. A travers Elsie, nous proposons une offre sur mesure et 100 % digitale qui illustre encore davantage notre volonté commune de faciliter l'accès à la protection santé tout en répondant aux nouvelles habitudes de consommation des Français. »

Trois niveaux de couverture sont proposés sur chacun des 3 grands postes principaux de prestations santé que sont les soins courants et l'hospitalisation, l'optique et le dentaire. Des services santé digitaux seront également proposés pour améliorer et faciliter l'accès aux soins grâce notamment à des services de téléconsultation, et à des réseaux de soins dédiés aux équipements optiques et prothèses auditives. Cette offre présente la particularité d'être entièrement digitalisée de la souscription à la gestion de son contrat santé, répondant ainsi aux nouvelles habitudes de consommation des français.

travers cette nouvelle offre, « Elsie », les deux partenaires ont souhaité mettre en avant un parcours client très innovant puisqu'entièrement digital et modulaire. En effet, il permet de déterminer en quelques minutes seulement les besoins du client et de lui proposer une offre

Pour son entrée dans l'univers de la santé au printemps 2019 et l'élargissement de son offre de services, Cdiscount avait choisi de s'appuyer sur l'expertise de la Mutuelle Ociane Matmut, spécialiste depuis 90 ans. Les deux acteurs s'étaient retrouvés dans la volonté d'œuvrer contre le renoncement aux soins en facilitant l'accès digital à une complémentaire santé de qualité. Après une première année encourageante, Cdiscount et la Mutuelle Ociane Matmut ont décidé de renforcer leur partenariat avec la création d'une offre spécifique uniquement accessible sur le site de Cdiscount, visité par 21 millions

Fidèles à leur volonté de rendre la protection santé accessible au plus grand nombre, Cdiscount et la Mutuelle Ociane Matmut renforcent leur collaboration, initiée en 2019. Après avoir proposé les prestations en complémentaire santé de la Mutuelle Ociane Matmut sur le site de Cdiscount en 2019, c'est une nouvelle offre inédite, modulaire et 100% digitalisée qui sera proposée à la clientèle du site Cdiscount, dès septembre, répondant ainsi aux nouvelles habitudes de consommation des français.

propos de cette nouvelle offre, Stéphane Hasselot, Directeur Général Adjoint du Groupe Matmut en charge de l'Assurance santé déclare :

Le Groupe Matmut en général, et notamment la Mutuelle Ociane Matmut, sont soucieux d'accompagner nos concitoyens dans leur quotidien, en proposant des services utiles et de qualité. Nous nous engageons particulièrement dans la lutte contre le renoncement aux soins. Et c'est d'autant plus important au milieu de la crise sanitaire que nous traversons. Dans la continuité du partenariat noué avec Cdiscount l'année dernière, nous sommes heureux de proposer aujourd'hui une nouvelle offre innovante aux clients de Cdiscount. L'offre Elsie, sur-mesure et entièrement digitale, atteste une fois de plus la volonté de notre entreprise d'innover tout en répondant au mieux aux attentes de celles et ceux qui nous font confiance. »

Cdiscount.com est une filliale du groupe Casino. Leader français de e-commerce non alimentaire, l'entreprise compte près de 2000 collaborateurs et réalise un volume d'affaire de près de 4 milliards d'euros en 2019 incluant sa marketplace avec plus de 12 000 commerçants partenaires dont 5000 vendeurs français.

Pionnier du e-commerce responsable, Cdiscount a pour vocation de rendre possible l'accès aux biens et services au plus grand nombre tout en construisant une économie du numérique européenne inclusive et solidaire.

Avec 3,9 millions de sociétaires et 7,4 millions de contrats d'assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l'assurance. Il offre à tous - particuliers, professionnels, entreprises, associations - une gamme complète de produits d'assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d'épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d'épargne, assurance vie…). Le Groupe Matmut compte aujourd'hui 6 300 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un chiffre d'affaires de 2,25 milliards d'euros en 2019.

La Mutuelle Ociane Matmut compte plus de 750 000 personnes protégées bénéficiant d'une complémentaire santé, pour un chiffre d'affaires supérieur à 350 millions d'euros. Ociane, spécialiste de la santé depuis plus de 90 ans, a rejoint le Groupe Matmut au 1er janvier 2017.

