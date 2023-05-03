Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Casino, Guichard-Perrachon SA
  6. Actualités
  7. Synthèse
    CO   FR0000125585

CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

(CO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:36:49 03/05/2023
8.365 EUR   +3.98%
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898102
PU
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898101
PU
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898095
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898102

03/05/2023 | 18:36
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD898102

03 mai 2023

FR0000125585 - DD156396

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DAVID LUBEK, Directeur Financier

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CASINO GUICHARD-PERRACHON

LEI : 969500VHL8F83GBL6L29

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 27 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 8 874.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 8 874.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 mai 2023

COMMENTAIRES :

Acquisition gratuite d'actions dans le cadre du plan du 27 avril 2020 (action valorisée à 7,05 €)

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Casino Guichard Perrachon SA published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:35:04 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898102
PU
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898101
PU
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898095
PU
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898094
PU
18:36Casino Guichard Perrachon : Document AMF CP. 2023DD898100
PU
16:41Casino en tête du SBF 120 malgré son déclassement par Fitch
AO
12:16Casino Guichard, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mercredi 3 mai 2023
AO
12:12Casino Guichard, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 3 mai 2023 -
AO
11:59Casino : Fitch abaisse la note et place le distributeur sous surveillance négativ..
AO
07:30Fitch abaisse la note du distributeur français Casino et le place sous surveillance nég..
MT
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 36 843 M 40 469 M -
Résultat net 2023 -103 M -113 M -
Dette nette 2023 10 710 M 11 764 M -
PER 2023 -8,38x
Rendement 2023 -
Capitalisation 872 M 958 M -
VE / CA 2023 0,31x
VE / CA 2024 0,30x
Nbr Employés 188 811
Flottant 55,1%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon SA : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 8,05 €
Objectif de cours Moyen 8,55 €
Ecart / Objectif Moyen 6,28%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Nathalie Andrieux Independent Director
Christiane Féral-Schuhl Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA-17.57%917
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.9.98%40 041
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.13.45%31 728
AVENUE SUPERMARTS LIMITED-12.85%28 140
SM INVESTMENTS CORPORATION-0.22%20 246
COLES GROUP LIMITED8.31%16 023
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer