10 juillet 2023

Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

Déclaration d'action de concert (article L. 233-10 du code de commerce)

CASINO GUICHARD-PERRACHON

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 7 juillet 2023, le concert composé des sociétés F. Marc de la Lacharrière (Fimalac), Fimalac Développement SA1, Gesparfo S.à r.l.2, VESA Equity Investment3 et EP Global Commerce a.s. (« EPGC »)4 a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 juillet 2023, les seuils de 5%, 10%, 15% du capital et des droits de vote et 20% du capital de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON et détenir 23 973 761 actions CASINO GUICHARD- PERRACHON représentant autant de droits de vote, soit 22,11% du capital et 15,34% des droits de vote de cette société5, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote EPGC 0 0 0 0 VESA Equity Investment 10 911 353 10,06 10 911 353 6,98 Total EP Group 10 911 353 10,06 10 911 353 6,98 F. Marc de la Lacharrière 10 185 190 9,39 10 185 190 6,52 Fimalac Développement 1 086 238 1,00 1 086 238 0,69 Gesparfo 1 790 980 1,65 1 790 980 1,15 Total Fimalac Group 13 062 408 12,05 13 062 408 8,36 Total concert 23 973 761 22,11 23 973 761 15,34

Ce franchissement de seuils résulte de la mise en concert des sociétés F. Marc de la Lacharrière (Fimalac), Fimalac Développement SA, Gesparfo S.à r.l. (« Fimalac »), VESA Equity Investment et EPGC vis-à-vis de CASINO GUICHARD-PERRACHON suite au dépôt conjoint par les sociétés EPGC et Fimalac auprès de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON d'une offre commune de renforcement des fonds propres et de restructuration du bilan de CASINO GUICHARD-PERRACHON aux termes de laquelle, si elle était acceptée, EPGC et Fimalac obtiendraient le contrôle de CASINO GUICHARD-PERRACHON6.

Société anonyme (sise 5B rue François Hogenberg, 1735 Luxembourg) contrôlée directement par la société F. Marc de la Lacharrière (Fimalac). Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (sise 5B rue François Hogenberg, 1735 Luxembourg) contrôlée directement par Fimalac Développement, elle-même contrôlée directement par la société F. Marc de la Lacharrière (Fimalac). Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (sise 2 place de Paris, 2314 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) contrôlée par M. Daniel Křetínský. Société (sise Parizka 130/26, 110 00 Prague 1, République Tchèque) contrôlée par M. Daniel Křetínský. Sur la base d'un capital composé de 108 426 230 actions représentant 156 332 593 droits de vote en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général. Cf. notamment communiqués de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON des 3 et 6 juillet 2023.

