Casino Guichard Perrachon : GPA, un acteur engagé envers les populations défavorisées au Brésil

GPA a multiplié les actions solidaires en 2020 pour venir en aide aux populations les plus défavorisées du pays. Cette mobilisation menée avec ses enseignes Pão de Açucar, Extra, Assaí et Compre Bem, ainsi que sa fondation, a permis de donner plusieurs milliers de tonnes de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien aux associations et organisations locales.

Au printemps dernier, alors que l'épidémie du Covid-19 frappe durement le pays, les enseignes de GPA, se mobilisent et font don de plus de 1 000 tonnes de produits de première nécessité à des associations. Les enseignes de GPA organisent également la collecte de produits non périssables et hygiéniques auprès de leurs clients.

Durant l'été, les enseignes poursuivent leur mobilisation solidaire et distribuent plus de 10 000 paniers solidaires aux populations les plus fragilisées. GPA donne également l'équivalent de 1,8 millions d'euros à des associations locales pour aider les Brésiliens à lutter contre les effets de la pandémie.

Pendant tout le mois de décembre 2020, une nouvelle collecte de produits de première nécessité a lieu dans l'ensemble des magasins de GPA, pour aider au mieux les personnes dans le besoin durant les fêtes de fin d'année. L'enseigne de cash and carry Assaí distribue également 500 paniers de produits de première nécessité aux mères élevant seules leurs enfants dans les quartiers défavorisés.

Ces différentes actions menées tout au long de l'année par le leader de la distribution au Brésil ont bénéficié à plus de 500 000 personnes, et s'inscrivent dans les valeurs solidaires du groupe Casino.