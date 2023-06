CONVOCATION _________________ Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme au capital social de 165.892.131,90 euros Siège social : 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne 554 501 171 RCS Saint-Etienne (la « Société ») ___________________ Avis de convocation des porteurs d'obligations suivantes CasinoGuichardP 2,798% 05/08/2026 Obligations de 900.000.000 € - 2,798% - venant à échéance le 5 août 2026 - émises le 5 août 2014 - série 32 au titre du programme Euro Medium Term Note de Casino, Guichard-Perrachon et Casino Finance de 9.000.000.000 € (Code ISIN : FR0012074284) Émises par la Société (les « EMTN 2026 ») Conformément à l'article 11 des termes et conditions (terms and conditions of the notes) des EMTN 2026 contenus dans le prospectus relatif aux EMTN 2026 en date du 3 décembre 2013 et des termes définitifs (final terms) des EMTN 2026 en date du 1er août 2014 (les « Termes et Conditions »), les porteurs des EMTN 2026 émis par la Société (les Obligataires », chacun un « Obligataire ») sont convoqués par le Président-Directeur Général en assemblée des Obligataires (l' « Assemblée Générale ») le jeudi 13 juillet 2023 à 12 heures (heure de Paris), sur première convocation et, si le quorum n'est pas atteint, le lundi 24 juillet 2023 à 12 heures (heure de Paris) sur seconde convocation. L'Assemblée Générale se déroulera au 16, avenue Matignon - 75008 Paris. L'Assemblée Générale est réunie sur convocation de la Société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant et, si elle le juge opportun, d'approuver les résolutions suivantes (les « Résolutions »). Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-4 du Code de commerce au bénéfice de la Société et de certaines de ses filiales, qui viendrait à terme le 25 septembre 2023 ou, en cas d'extension dans les conditions de l'article L. 611-6 du Code de commerce, le 25 octobre 2023 (la « Durée de la Procédure de Conciliation »). Ladite ordonnance a désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître Marc Sénéchal, et la SELARL Thévenot Partners, en la personne de Maître Aurélie Perdereau, en qualité de co-conciliateurs (les « Conciliateurs »). Dans ce cadre et par courrier en date du 22 juin 2023 (la « Demande de Standstill »), les Conciliateurs ont sollicité du représentant de la masse des Obligataires (la « Masse ») l'accord de cette dernière pour (i) renoncer temporairement pendant la Durée de la Procédure de Conciliation au cas de défaut résultant du défaut de paiement de l'échéance d'intérêts à échoir le 5 août 2023 due aux Obligataires au titre des Termes et Conditions et (ii) renoncer temporairement pendant la Durée de la Procédure de Conciliation à tout cas de défaut croisé ou cas de déchéance du terme croisée (« cross acceleration ») qui pourrait survenir (directement ou indirectement, immédiatement ou à tout moment pendant la Durée de la Procédure de Conciliation) au titre des EMTN 2026 en raison du report ou du défaut de paiement par un débiteur de tout ou partie des paiements échus ou à échoir pendant la Durée de la Procédure de Conciliation au titre de certains endettements de la Société ou de ses filiales visés en Annexe 1des présentes (les Dettes Pertinentes »). 1

Ordre du jour Démission de Monsieur Laurent ADOULT et Madame Audrey SEBBAN de leurs fonctions respectives de représentants de la Masse titulaire et suppléante ;

Désignation d'un nouveau représentant de la Masse des Obligataires ;

Renonciation temporaire à tout cas de défaut en application de l'article 9(i) des Termes et Conditions résultant du défaut de paiement des intérêts au titre des EMTN 2026 à échoir pendant la Durée de la Procédure de Conciliation ;

Renonciation temporaire à tout défaut ou cas de défaut en application de l'article 9(iii) des Termes et Conditions résultant du défaut de paiement ou de toute exigibilité anticipée en résultant au titre des Dettes Pertinentes pendant la Durée de la Procédure de Conciliation ; et

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. Texte du projet de résolutions Première résolution : Démission de Monsieur Laurent ADOULT et Madame Audrey SEBBAN de leurs fonctions respectives de représentants de la Masse titulaire et suppléante La Masse, agissant par l'intermédiaire de l'Assemblée Générale des Obligataires, est informée de la démission de Monsieur Laurent ADOULT et Madame Audrey SEBBAN de leurs fonctions respectives de représentants de la Masse titulaire et suppléant, selon courrier recommandé adressé à la Société. Cette résolution ne donne lieu à aucun vote. Deuxième résolution : Désignation d'un nouveau représentant de la Masse des Obligataires titulaire La Masse, agissant par l'intermédiaire de l'Assemblée Générale des Obligataires, statuant conformément aux conditions de quorum et de majorité requises par les Termes et Conditions, décide de désigner à compter de la présente Assemblée Générale la société Aether Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 36 rue de Monceau - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 475 383 (« Aether Financial Services ») en qualité de nouveau représentant de la Masse titulaire. Troisième résolution : Renonciation temporaire à tout cas de défaut en application de l'article 9(i) des Termes et Conditions résultant du défaut de paiement des intérêts au titre des EMTN 2026 à échoir pendant la Durée de la Procédure de Conciliation La Masse, agissant par l'intermédiaire de l'Assemblée Générale des Obligataires, statuant conformément aux conditions de quorum et de majorité requises par les Termes et Conditions, après avoir pris connaissance des projets de résolutions et de la Demande de Standstill, renonce à se prévaloir, pour la Période de Renonciation (telle que définie ci-après) du cas de défaut (Event of Default) visé à l'article 9(i) des Termes et Conditions résultant du défaut de paiement par la Société des intérêts à échoir le 5 août 2023 au titre des EMTN 2026, étant précisé que la « Période de Renonciation » s'entend de la période commençant à la date des présentes résolutions et expirant à la première intervenir des dates suivantes :

le dernier jour de la Durée de la Procédure de Conciliation ; la date à laquelle la Société ou le groupe auquel elle appartient publie une annonce indiquant la fin de la procédure de conciliation en cours au bénéfice de la Société ou l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la Société en vue de la mise en œuvre d'un plan recueillant le consentement de la majorité nécessaire des créanciers au cours ou à la suite de ladite procédure de conciliation ; la date à laquelle une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation (ou équivalent) est ouverte par le Tribunal de commerce de Paris au bénéfice de la Société et/ou de ses filiales ; et la date à laquelle la Société ou l'une de ses filiales procède d'une quelconque manière aux paiements échus ou à échoir au cours de la Durée de la Procédure de Conciliation au titre des Dettes Pertinentes telles que visées en Annexe 1 des présentes.

Quatrième résolution : Renonciation temporaire à tout défaut ou cas de défaut en application de l'article 9(iii) des 2

Termes et Conditions résultant du défaut de paiement ou de toute exigibilité anticipée en résultant au titre des Dettes Pertinentes pendant la Durée de la Procédure de Conciliation La Masse, agissant par l'intermédiaire de l'Assemblée Générale des Obligataires, statuant conformément aux conditions de quorum et de majorité requises par les Termes et Conditions, après avoir pris connaissance des projets de résolutions et de la Demande de Standstill, renonce à se prévaloir, pour la Période de Renonciation (telle que définie ci-avant), du cas de défaut (Event of Default) visé à l'article 9(iii) des Termes et Conditions résultant, immédiatement ou à tout moment pendant la Durée de la Procédure de Conciliation, directement ou indirectement, du défaut par la Société ou l'une de ses filiales de l'une quelconque des sommes dues ou à échoir, en raison d'un report de paiement, au titre des Dettes Pertinentes telles que visées en Annexe 1 des présentes ainsi que de toute exigibilité anticipée ou déchéance du terme qui pourrait en résulter conformément à la documentation contractuelle y applicable. Cinquième résolution : Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités La Masse, agissant par l'intermédiaire de l'Assemblée Générale des Obligataires, statuant conformément aux conditions de quorum et de majorité requises par les Termes et Conditions, (i) décide que, conformément à l'article R. 228-74 alinéa 1 du Code de commerce, la feuille de présence, les pouvoirs des Obligataires représentés et les résolutions de la présente Assemblée Générale seront déposés au siège social de la Société afin de permettre à tout Obligataire d'exercer le droit de communication qui lui est accordé par la loi et (ii) donne, au vu des résolutions adoptées ou rejetées par l'Assemblée Générale, tous pouvoirs au représentant de la Société afin, le cas échéant, de prendre toutes mesures et de conclure toutes conventions en vue de donner effet aux présentes résolutions ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur. Conditions et modalités de participation à l'Assemblée Générale Général Les Obligataires doivent prêter une attention toute particulière aux conditions de quorum requises pour les assemblées des Obligataires réunies sur première et, le cas échéant, sur seconde convocation, telles que décrites ci- dessous. Au regard de ces conditions, il est vivement conseillé aux Obligataires de prendre dans les meilleurs délais les mesures décrites ci-dessous afin de pouvoir participer à l'Assemblée Générale par procuration ou par correspondance. Quorum et seconde convocation Conformément à l'article 11(b)(v) des Termes et Conditions, l'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les Obligataires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième (1/5) du montant en principal des EMTN 2026 en circulation, aucun quorum n'étant exigé sur seconde convocation. Conformément à l'article 11(b)(v) des Termes et Conditions, les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les Obligataires présents ou représentés à ladite Assemblée Générale. Conditions de participation au vote par les Obligataires Les stipulations applicables concernant les modalités de convocation et de tenue de l'Assemblée Générale sont prévues par les articles 11(b)(iv) et 11(b)(v) des Termes et Conditions. Conformément à ces stipulations telles qu'interprétées au regard de l'article R. 228-71 du Code de commerce, il sera justifié par chaque Obligataire du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription de ses EMTN 2026, s'agissant de titres au porteur, sur un compte-titre ouvert à son nom auprès d'un teneur de compte habilité (le « Teneur de Compte »), à 00h00 (heure de Paris) le deuxième jour ouvré précédent l'Assemblée Générale, soit le mardi 11 juillet 2023 à 00h00 (heure de Paris) sur première convocation, ou le jeudi 20 juillet 2023 à 00h00 (heure de Paris) sur seconde convocation (la « Date d'Enregistrement »). Conformément à l'article 1 des Termes et Conditions, le Teneur de Compte (Account Holder) désigne tout intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le compte de ses clients 3

auprès d'Euroclear France, et inclus Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear) et la banque dépositaire de Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (Clearstream Luxembourg). L'inscription des EMTN 2026 dans les comptes titres au porteur tenus par le Teneur de Compte doit être constatée par une Attestation d'Inscription en Compte Valable (tel que ce terme est défini ci-après) délivrée par ce dernier, annexée au Formulaire de Participation (tel que ce terme est défini ci-après). Conformément à l'article R. 228-71 du Code de commerce, un Obligataire qui a déjà envoyé un Formulaire de Participation (tel que défini ci-après) pourra céder tout ou partie de ses EMTN 2026. Il est toutefois précisé que si la cession intervient avant la Date d'Enregistrement, la Société invalidera ou modifiera en conséquence le vote qui pourrait avoir été effectué dans le Formulaire de Participation envoyé par l'Obligataire avant la Date d'Enregistrement (y compris le pouvoir donné par cet Obligataire). Le Teneur de Compte concerné devra fournir toutes les informations nécessaires relatives à une telle cession à la Société ou à Aether Financial Services (l'« Agent Centralisateur »). Modalités de vote à l'Assemblée Générale Chaque Obligataire ou son mandataire (dans les conditions précisées ci-après) dispose d'une voix par EMTN 2026 détenue ou représentée par lui. Le président de l'Assemblée Générale sera désigné en séance. Chaque Obligataire a le droit de participer à l'Assemblée Générale en personne, par procuration ou par correspondance. Si un Obligataire souhaite participer à l'Assemblée Générale en personne, il devra (i) remplir le formulaire de participation joint en Annexe 2au présent avis de convocation (le « Formulaire de Participation »), et en particulier le paragraphe 2(a) de ce formulaire, et (ii) justifier de son droit à participer à l'Assemblée Générale en présentant tout élément permettant de justifier de l'inscription de cet Obligataire sur les livres tenus par le Teneur de Compte concerné sous réserve de, et conformément à la section intitulée « Conditions de participation au vote par les Obligataires » ci- dessus. Si un Obligataire souhaite voter sur les Résolutions et que cet Obligataire détient ses EMTN 2026 via un intermédiaire financier tel qu'un courtier, un prestataire de service d'investissement, une banque commerciale, un trustee, un custodian ou un autre nominee, l'Obligataire devra prendre contact avec cet intermédiaire financier et lui donner instruction d'exercer le droit de vote attaché à ses EMTN 2026 en son nom. Si un Obligataire ne souhaite pas participer en personne à l'Assemblée Générale, il lui sera possible : 1. en remplissant le Formulaire de Participation joint, de mandater le président de l'Assemblée Générale : dans ce cas, l'Obligataire devra cocher la case 2(c) du Formulaire de Participation sans indiquer le nom du représentant ; 2. en remplissant le Formulaire de Participation joint, de mandater une personne de son choix (un « Mandataire ») à l'effet d'agir pour son compte dans le cadre de l'Assemblée Générale, étant précisé que, en application des articles L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce, un Obligataire ne peut pas désigner certaines personnes comme Mandataire, notamment, mais sans que cela soit limitatif, les membres du Conseil d'administration, les commissaires aux comptes et les employés de la Société. Dans ce cas, l'Obligataire devra remplir le paragraphe 2(c) du Formulaire de Participation et renseigner le nom de famille, le prénom et l'adresse dudit Mandataire ; ou 3. s'il souhaite voter sur les Résolutions, sans pour autant assister personnellement à l'Assemblée Générale ou désigner un Mandataire pour ce faire pour son compte conformément aux (1) et (2) ci-dessus, de voter par correspondance. Dans ce cas, l'Obligataire devra remplir le paragraphe 2(b) du Formulaire de Participation. Toute procuration doit être donnée par écrit, signée par l'Obligataire concerné et renseigner le nom de famille, le(s) prénom(s) et l'adresse du Mandataire, si ce dernier n'est pas le président de l'Assemblée Générale. Les Formulaires de Participation seront pris en compte pour le calcul du quorum et des votes uniquement si ces formulaires sont : 4