Casino Guichard Perrachon : LCL et le Groupe Monoprix s'associent pour contribuer à la redynamisation du commerce de centre-ville

LCL CityStore, c'est la plate-forme développée par LCL qui réinvente la relation avec les commerces de proximité en incitant les consommateurs à y effectuer leurs achats. Ce service unique fonctionne de la manière suivante : le client paye chez un commerçant adhérent de son quartier avec sa carte LCL et est récompensé par une remise créditée en cash sur son compte bancaire LCL. Pour contribuer à l'essor de cette solution, Monoprix s'allie à LCL et rejoint ainsi un réseau composé de plus de 4000 commerces de quartier, connus de tous ou simplement au coin de la rue.

À propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l'une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d'être la banque urbaine de référence d'1 urbain sur 7, d'1 ETI sur 2 et d'1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d'assurances de personnes et de biens et d'épargne, sur l'ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu'en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020*. LCL c'est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 300 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 354 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels.

*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive

CONTACTS PRESSE :

A propos de Monoprix :

Monoprix est une enseigne du GROUPE CASINO. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France, ses 21 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois formats d'enseigne - Monoprix, monop' et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza, regroupés au sein de l'entitéMonoprix Online. En 2019, Monoprix a

réalisé5 milliards d'euros d'activités.

Pour plus d'informations, entreprise.monoprix.fr

CONTACT PRESSE :

