Casino Guichard Perrachon : Le Groupe Casino annonce l'obtention de l'autorisation de la cotation d'Assaí

Paris, le 19 février 2021,

La société Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), filiale du groupe Casino au Brésil, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu (i) le 10 février 2021, l’autorisation de la cotation des actions émises par la société Sendas Distribuidora S.A. (Assaí) sur le Novo Mercado de la B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ;

(ii) et, le 12 févier 2021, l’autorisation de la cotation des American Depositary Securities (ADSs) d’Assaí sur le New York Stock Exchange. Ces cotations se font dans le prolongement des opérations précédemment annoncées de réorganisation et de scission des actifs de GPA. Les actions Assaí, actuellement entièrement détenues par GPA, seront distribuées aux actionnaires de GPA selon la parité d’une action Assaí pour une action GPA. La cotation des actions Assaí ainsi que de ses ADSs débutera le 1er mars 2021.

A l’issue de ce processus de cotation d’Assaí, le Groupe Casino, qui détient actuellement une participation de 41,3% au capital de GPA, détiendra alors 41,3% de GPA et une participation identique dans Assaí.

Assaí pourra ainsi se dédier exclusivement à son activité de Cash and Carry au Brésil, tandis que GPA se consacrera aux autres formats de distribution au travers, d’une part, de ses enseignes au Brésil et, d’autre part, de sa filiale colombienne Exito détenue à 96,6%.

Plus d’information concernant le processus et les dates de cotation figurent dans les communiqués spécifiques disponibles sur les sites internet de GPA, de Sendas et de la Security Exchange Commission, respectivement : www.gpari.com.br ; www.assai.com.br/informacoes-financeiras et www.sec.gov .

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis

