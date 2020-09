Casino Guichard Perrachon : Le Groupe Casino annonce l'ouverture d'une étude de GPA en vue d'un spin-off d'Assaí au Brésil

Le Groupe Casino annonce l’ouverture

d’une étude de GPA en vue d’un spin-off d’Assaí au Brésil





Paris, le 10 septembre 2020,

Le conseil d’administration de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), filiale du groupe Casino au Brésil, a approuvé le lancement d’une étude en vue de séparer son activité de cash and carry (Assaí) d’avec le reste de ses activités.

L’objectif d’une telle opération est d’optimiser le potentiel d’Assaí, d’une part, et des activités de distribution alimentaire plus traditionnelles de GPA et Éxito, d’autre part. Cette opération leur permettra de fonctionner de manière autonome, de se concentrer sur leurs modèles d'entreprise et sur les opportunités de leurs marchés respectifs. Elles bénéficieront par ailleurs d’un accès direct aux marchés de capitaux et aux différentes sources de financement, créant ainsi davantage de valeur pour leurs actionnaires.

A l’issue de cette opération, le Groupe Casino, qui détient actuellement une participation de 41,3% au capital de GPA, détiendrait alors 41,3% de GPA et une participation identique dans la nouvelle entité Sendas Distribuidora S.A. (Assaí).

Le communiqué de GPA est en ligne sur le site web: http://www.gpari.com.br/en/



