Casino Guichard Perrachon : Le Groupe Casino annonce une émission obligataire et une offre de rachat d'obligations

14 décembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
:
* LE GROUPE CASINO ANNONCE UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE ET UNE
OFFRE
DE RACHAT D'OBLIGATIONS
* L'OFFRE DE RACHAT, D'UN MONTANT MAXIMUM DE 1,2 MILLIARD
D'EUROS
PORTERA SUR LES OBLIGATIONS CASINO NON SÉCURISÉES DE MATURITÉS
2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025
* LES NOUVELLES OBLIGATIONS INCLURONT LES MÊMES RESTRICTIONS
DE
DIVIDENDES QUE LES FINANCEMENTS LEVÉS EN NOVEMBRE 2019
* LE VERSEMENT DE DIVIDENDES NE SERA LIBRE QU'À CONDITION
QUE LE
RATIO DE LEVIER SOIT INFÉRIEUR À 3,5X POST-PAIEMENT
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(Gdansk Newsroom)