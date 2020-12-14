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CASINO, GUICHARD-PERRACHON

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Casino Guichard Perrachon : Le Groupe Casino annonce une émission obligataire et une offre de rachat d'obligations

14/12/2020 | 08:52
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14 décembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* LE GROUPE CASINO ANNONCE UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE ET UNE OFFRE DE RACHAT D'OBLIGATIONS

* L'OFFRE DE RACHAT, D'UN MONTANT MAXIMUM DE 1,2 MILLIARD D'EUROS PORTERA SUR LES OBLIGATIONS CASINO NON SÉCURISÉES DE MATURITÉS 2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025

* LES NOUVELLES OBLIGATIONS INCLURONT LES MÊMES RESTRICTIONS DE DIVIDENDES QUE LES FINANCEMENTS LEVÉS EN NOVEMBRE 2019

* LE VERSEMENT DE DIVIDENDES NE SERA LIBRE QU'À CONDITION QUE LE RATIO DE LEVIER SOIT INFÉRIEUR À 3,5X POST-PAIEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2020
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Varia.DernierVar. 1janv
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Données financières
CA 2020 32 255 M 39 161 M -
Résultat net 2020 163 M 197 M -
Dette nette 2020 6 316 M 7 668 M -
PER 2020 13,3x
Rendement 2020 -
Capitalisation 2 688 M 3 255 M -
VE / CA 2020 0,28x
VE / CA 2021 0,28x
Nbr Employés 209 696
Flottant 41,8%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 28,75 €
Dernier Cours de Cloture 24,94 €
Ecart / Objectif Haut 64,4%
Ecart / Objectif Moyen 15,3%
Ecart / Objectif Bas -27,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julia Perroni Deputy Director-Finance
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON-40.19%3 255
SYSCO CORPORATION-11.29%38 650
WOOLWORTHS GROUP LIMITED7.61%36 956
AHOLD DELHAIZE N.V.4.01%29 739
TESCO PLC-12.30%28 805
AEON CO., LTD.37.97%25 306
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