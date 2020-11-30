Casino Guichard Perrachon : Le Groupe Casino finalise la cession de 545 magasins Leader Price

30 novembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA
:
* LE GROUPE CASINO ANNONCE LA FINALISATION DE LA CESSION
LEADER
PRICE
* A FINALISÉ LA CESSION À ALDI FRANCE DE 545 MAGASINS LEADER
PRICE, 2 SUPERMARCHÉS CASINO ET 3 ENTREPÔTS, POUR UNE VALEUR
D'ENTREPRISE DE 717 MILLION D'EUROS
* LES PRODUITS DE CESSION S'ÉTABLISSENT À 683 MILLIONS
D'EUROS
DONT 648 MILLIONS D'EUROS PERÇUS CE JOUR
* LE GROUPE POURRAIT CÉDER PROCHAINEMENT À ALDI DES MAGASINS
LEADER PRICE COMPLÉMENTAIRES POUR UN MONTANT POUVANT ATTEINDRE
11 MILLION D'EUROS
* LES OPÉRATIONS CONTINUERONT D'ÊTRE GÉRÉES PAR LE GROUPE
CASINO
JUSQU'AU PASSAGE PROGRESSIF DES MAGASINS SOUS ENSEIGNE ALDI TOUT
AU LONG DE L'ANNÉE 2021
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(Gdansk Newsroom)