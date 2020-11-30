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CASINO, GUICHARD-PERRACHON

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Casino Guichard Perrachon : Le Groupe Casino finalise la cession de 545 magasins Leader Price

30/11/2020 | 18:10
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30 novembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA :

* LE GROUPE CASINO ANNONCE LA FINALISATION DE LA CESSION LEADER PRICE

* A FINALISÉ LA CESSION À ALDI FRANCE DE 545 MAGASINS LEADER PRICE, 2 SUPERMARCHÉS CASINO ET 3 ENTREPÔTS, POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 717 MILLION D'EUROS

* LES PRODUITS DE CESSION S'ÉTABLISSENT À 683 MILLIONS D'EUROS DONT 648 MILLIONS D'EUROS PERÇUS CE JOUR

* LE GROUPE POURRAIT CÉDER PROCHAINEMENT À ALDI DES MAGASINS LEADER PRICE COMPLÉMENTAIRES POUR UN MONTANT POUVANT ATTEINDRE 11 MILLION D'EUROS

* LES OPÉRATIONS CONTINUERONT D'ÊTRE GÉRÉES PAR LE GROUPE CASINO JUSQU'AU PASSAGE PROGRESSIF DES MAGASINS SOUS ENSEIGNE ALDI TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2020
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Données financières
CA 2020 32 255 M 38 653 M -
Résultat net 2020 163 M 195 M -
Dette nette 2020 6 316 M 7 568 M -
PER 2020 13,0x
Rendement 2020 -
Capitalisation 2 624 M 3 137 M -
VE / CA 2020 0,28x
VE / CA 2021 0,27x
Nbr Employés 209 696
Flottant 41,8%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 28,75 €
Dernier Cours de Cloture 24,35 €
Ecart / Objectif Haut 68,4%
Ecart / Objectif Moyen 18,1%
Ecart / Objectif Bas -26,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julia Perroni Deputy Director-Finance
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON-41.61%3 137
SYSCO CORPORATION-16.72%36 287
WOOLWORTHS GROUP LIMITED4.42%34 993
AHOLD DELHAIZE N.V.6.80%29 874
TESCO PLC-10.74%29 556
AEON CO., LTD.40.19%25 799
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