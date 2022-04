Casino Guichard Perrachon : Le groupe Casino et Just Eat France nouent un partenariat pour la livraison de courses en 30 minutes

Le groupe Casino et Just Eat France ont officialisé ce jeudi 31 mars leur partenariat pour continuer de faciliter le quotidien des Français en leur permettant de se faire livrer des produits alimentaires en 30 minutes. En s'associant en France au groupe Casino, Just Eat enrichit ainsi son offre en intégrant l'activité d'épicerie.

Ce partenariat élargit l'offre de services déjà proposée aux clients de Just Eat France et rendra accessible en quelques clics sur sa plateforme, des milliers de produits du quotidien des enseignes du groupe Casino, pour une livraison en 30 minutes. Cet accord porte sur l'ensemble des enseignes alimentaires françaises du Groupe, notamment Franprix, Monoprix, Vival, Le Petit Casino, La Nouvelle Cave…

À partir de fin mars, les clients pourront ainsi choisir sur le site et l'appli Just Eat parmi plus de 400 références de produits. Le catalogue de produits devrait s'élargir à plusieurs milliers de références d'ici la fin de l'année 2022.

Le service sera d'ores et déjà accessible dans une dizaine de magasins Franprix parisiens fin mars, pour se déployer dans plusieurs centaines de points de vente (toutes enseignes confondues) d'ici la fin de l'année.

Le groupe Casino va s'appuyer sur le service de livraison de Just Eat France pour le déploiement de cette nouvelle offre. Dans les plus grandes villes, ce sont les livreurs salariés de Just Eat France qui prendront en charge les livraisons ; dans les villes de plus petite taille, la livraison sera opérée par Stuart (filiale de DPDgroup), partenaire historique de Just Eat en France.

Pour le groupe Casino, ce partenariat s'inscrit pleinement dans sa stratégie visant à développer le segment en croissance du e-commerce alimentaire et à proposer toujours plus de services de proximité à ses clients, notamment sur les formats porteurs (magasins urbains, premium et de proximité).