Casino Guichard Perrachon : Le groupe Casino et ses enseignes Monoprix et le Club Leader Price accélèrent sur le métavers et les NFT

Moins de deux mois après avoir dévoilé une première illustration concrète de ses ambitions dans le métavers, le groupe Casino accélère et va offrir très prochainement des NFT* aux clients du Club Leader Price. Ces NFT, qui prendront la forme de petits personnages ludiques, permettront aux clients d'accéder à des promotions, qui leur seront spécifiquement réservées. Lundi, c'est Monoprix qui annonçait la mise en vente de deux collections exclusives de NFT.

Le Club Leader Price a dévoilé ce jeudi 7 avril les NFT qu'il offrira très prochainement à ses clients les plus fidèles : ils prennent la forme de petits avatars ludiques et symboliques des métiers de la distribution (boulanger, livreur, pâtissier, vigneron…), qui permettront aux clients de bénéficier de promotions exclusives et personnalisées pour leurs courses en ligne.

Avec ce nouveau projet concret, le groupe Casino souhaite renforcer l'engagement de la communauté du Club Leader Price en lui offrant des expériences uniques et innovantes. Il vise aussi à démocratiser l'accès aux NFT et à en explorer les futurs usages.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la suite logique du projet métavers du Club Leader Price dévoilé en février dernier, en partenariat avec The SandBox.

Le Club Leader Price fait une nouvelle fois office de laboratoire d'innovations, mais il n'est pas la seule entité du groupe Casino à se développer sur le métavers et le web3. En début de semaine, Monoprix a également annoncé mettre en vente deux collections exclusives de NFT, en collaboration avec un designer et un chef pâtissier.

Yazid Ichemrahen, chef pâtissier, a ainsi créé un gâteau qui ne sera vendu que sous sa forme digitale. Ce NFT, disponible en 90 exemplaires, pourra également donner accès à ses acquéreurs, dans un second temps, à une expérience en physique inédite et exclusive.

La seconde collection résulte d'une collaboration avec le designer Vincent Darré. Ce décorateur proposera cinq œuvres spécialement créées pour les NFT Monoprix. Ces 5 NFT seront déclinés en 18 variations chacun.

Les transactions pour acquérir les NFT Monoprix seront réalisées directement via un site dédié, qui propose un parcours fluide et didactique, pour accompagner les clients dans cette nouvelle tendance d'achat. En effet, c'est un véritable pas-à-pas qui est proposé sur le fonctionnement des NFT, complété par une FAQ et un glossaire permettant d'appréhender ce nouvel univers.

Ces deux projets sont en parfaite ligne avec la stratégie historique du groupe Casino : anticiper les mutations de la société et les évolutions des habitudes de consommation afin de s'adapter aux besoins, notamment futurs, des clients.

Œuvre numérique réalisée par l'artiste Vincent Darré pour Monoprix

* Les NFT, pour jeton non fongible, sont des actifs numériques inscrits dans la blockchain. Ils représentent un objet, une œuvre, une photo, un brevet (et bien plus), auquel est rattachée une identité numérique, et possèdent un certificat d'authenticité numérique. (lesnumeriques.com)