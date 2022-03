Casino Guichard Perrachon : Monoprix s'associe à TerraCycle pour recycler les produits d'hygiène et de beauté

Monoprix et TerraCycle, leader mondial de la collecte de déchets difficilement recyclables, s'associent pour recycler les produits d'hygiène et de beauté en magasin. L'accord vise à déployer des points de collecte TerraCycle dans 140 magasins de l'enseigne, partout en France.

Après le succès de deux premières campagnes de collecte d'emballages cosmétiques en 2018 et en 2019, Monoprix s'associe à nouveau à TerraCycle pour faire entrer les produits d'hygiène et de beauté dans la boucle vertueuse de l'économie circulaire et poursuivre la sensibilisation des consommateurs au tri de leurs déchets.

Produits de maquillage, déodorants, pots en plastique, emballages souples de lingettes, dentifrices, brosses à dents ou encore rasoirs et lames : tous ces produits d'hygiène et de beauté, qui ne bénéficient pas de filières de recyclage, échappent au tri sélectif. Grâce aux points de collecte gratuits développés par TerraCycle avec le concours de L'Oréal France, Signal et Gillette, ils seront désormais collectés dans 140 magasins Monoprix. Transformés en granulés de plastiques, ils seront utilisés dans la fabrication d'équipements de jardin qui seront donnés aux « Jardins du Béton », une association qui gère des jardins partagés solidaires afin de favoriser l'insertion professionnelle de personnes mises à l'écart des échanges économiques et sociaux. Les matériaux métalliques, tels que lames de rasoirs, seront quant à eux fondus pour créer de nouveaux alliages.

« Monoprix est engagé en faveur de l'économie circulaire depuis de nombreuses années. Il était donc évident de prendre part à ce dispositif qui nous permet une nouvelle fois d'agir pour sensibiliser nos clients urbains à l'importance du recyclage et du cycle de vie des produits de leur quotidien. » - Karine Viel, Directrice développement durable de l'enseigne.

Les nouveaux points de collecte contribueront ainsi à éduquer plus largement le grand public à la protection de l'environnement et à encourager les changements de comportements, tout en soutenant une initiative solidaire.

*Fondée en 2001, TerraCycle opère aujourd'hui dans 21 pays et accompagne plus d'une centaine d'entreprises multinationales dans la collecte d'emballages et déchets qui ne bénéficient pas encore de filières de tri traditionnelles.