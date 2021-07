Casino Guichard Perrachon : Résultats semestriels 2021 - Communiqué de presse

Incluant 129 M€ relatifs à la cession des titres et un complément de prix de 50 M€ notamment liés au renouvellement des accords commerciaux entre Cdiscount, les enseignes Casino et FLOA

Forte amélioration de la rentabilité avec un EBITDA et un ROC S1 en progression de +21% et +33% à change constant. Chiffre d'affaires en croissance organique de +5,5% au T2, tiré par Assai (+22%).

Amélioration des conditions financières, revue des covenants et extension à juillet 2026 de 1,8 Md€ du principal crédit syndiqué de Casino. Au 30 juin 2021, covenant7 confortablement respecté avec une marge de 359 M€ sur l'EBITDA après loyers (2,1x vs. limite à 3,5x).

Plan de cession : signature avec BNPP d'un partenariat et d'un accord pour la cession de Floa pour un total de 179 M€5 et sécurisation de 99 M€6 d'earn-out,portant le total des cessions à 3,1 Mds€.

GreenYellow : forte dynamique de l'activité avec un pipeline photovoltaïque de 809 MWc (+85% vs S1 2020) et 3,5 GWc d'opportunités additionnelles.

Cdiscount : EBITDA S1 2021 à 48 M€4. Poursuite de la croissance de la marketplace au S1 de +33% sur 2 ans (+10% sur un an) et progression du marketing digital de +72% sur 2 ans (+44% sur un an).

), la poursuite des partenariats Ocado et Amazon et des solutions de

Cash-flow libre présenté sur le périmètre France Retail et E-commerce, hors GreenYellow, en cohérence avec le nouveau périmètre des covenants bancaires. Le développement et la transition de GreenYellow vers un modèle de détention d'actifs sont assurés par ses ressources propres.

Les Autres produits et charges opérationnelles s'inscrivent en forte amélioration de +257 M€ (11 M€ au S1 2021 vs -246M€ au S1 2020). En France, hors plan de cession et GreenYellow, les charges exceptionnelles se réduisent de 29% (de -107M€ au S1 2020 à -76M€ au S1 2021). Au Latam les autres produits et charges opérationnelles s'établissent à -34M€ au S1 2021 (vs -18M€ au S1 2020).

charges financières incluent au titre du refinancement du Term Loan B d'avril 2021 (i) une charge non récurrente de 40 M€ majoritairement non-cash et (ii) une réduction pérenne des frais financiers de 9 M€ en année pleine. Le résultat financier E-commerce est quasiment stable par rapport à 2020. En Amérique latine, les charges financières sont en baisse.

En Amérique latine, le ROC s'établit à 271 M€ en hausse de +13,5% (+29,9% hors crédits fiscaux et effet de change), tiré par la poursuite de la forte dynamique des ventes chez Assaí, par le transfert des ventes vers l'e-commerceet le repositionnement des hypermarchés chez Multivarejo, et par le maintien de la rentabilité et l'effet positif du développement immobilier chez Éxito.

En France (y compris Cdiscount), le ROC s'élève à 173 M€, dont 166 M€ sur le périmètre France Retail et 7 M€ pour Cdiscount. Le ROC des enseignes de distribution France Retail (hors GreenYellow, promotion immobilière et Vindémia) enregistre une forte croissance de +50% à 146 M€. Le ROC de GreenYellow s'élève à 19 M€ et celui de la promotion immobilière à 2 M€.

L'EBITDA France (y compris Cdiscount) s'élève à 622 M€, dont 573 M€ sur le périmètre France Retail et 48 M€ pour Cdiscount. L'EBITDA des enseignes de distribution France Retail (hors GreenYellow, promotion immobilière et Vindémia) enregistre une progression de +9% à 543 M€. L'EBITDA de GreenYellow s'élève à 28 M€3 et celui de la promotion immobilière à 3 M€.

Au S1 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 14 480 M€, stable en organique1 (-0,5%) et de -10,3% au total après prise en compte notamment des effets de change et d'hyperinflation de -7,2%, d'un effet périmètre de -2,2% et d'un effet essence de +0,5%.

Au 30 juin 2021, la liquidité du Groupe en France (y compris Cdiscount) est de 2,6 Mds€, dont 528 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées disponibles

FAITS MARQUANTS DU S1 2021

Enseignes de distribution : amélioration de la rentabilité et poursuite des priorités sur l'expansion et le e-commerce

L'amélioration de la rentabilité se poursuit dans les enseignes de distribution1, avec une progression de la marge de ROC de +81 bp à 2,1%. Le ROC s'améliore de +50% sur le semestre, à 146 M€ (vs 97 M€ au S1 2020), soutenu par la réduction de la base de coûts de 30 M€ par trimestre suite aux plans de transformation du modèle lancés au T3 2020 (gains de productivité en siège et magasins).

Expansion du parc et digitalisation

Le Groupe a poursuivi l'expansion du parc de magasins avec l'ouverture de 353 magasins de proximité urbaine, péri-urbaine et rurale sur le semestre (dont 26 Naturalia). Au T2 2021, 238 magasins ont été ouverts, en ligne avec la cible initiale de 200 ouvertures.

Le Groupe compte 613 magasins équipés de solutions autonomes à fin juin 2021 (vs 533 fin 2020) facilitant les ouvertures le soir et le week-end. 63% des paiements en Hypermarchés Géant et 58% en Supermarchés Casino sont réalisés par smartphone ou caisse automatique à fin juin 2021 (vs 61% et 48% fin 2020). Les porteurs de l'application CasinoMax représentent 24% des ventes en hypermarchés et supermarchés au T2 (vs 22% fin 2020).

E-commerce alimentaire

Le e-commerce alimentaire2 a enregistré une croissance de +15% en comparable sur le semestre, soit une progression de +103% sur 2 ans, au-delà du marché (+59%3), avec une offre élargie couvrant l'ensemble des besoins des clients sur la livraison à domicile avec des partenaires technologiques leaders sur leur domaine :

Livraison à J+1 depuis l'entrepôt O'logistique (automatisé avec la technologie Ocado) via les services Monoprix Plus (30 000 références) et Casino Plus (24 000 références) ;

depuis l'entrepôt O'logistique (automatisé avec la technologie Ocado) via les services Monoprix Plus (30 000 références) et Casino Plus (24 000 références) ; Livraison le jour-même / solutions de click&collect en magasins en accélération avec le lancement d'une offre Amazon de click & collect dans les 2 heures depuis les Géant Casino et Supermarchés Casino (cible de 180 magasins). Par ailleurs de nouveaux déploiement de lockers Amazon sont prévus, en sus des 600 installés à date dans le Groupe ;

jour-même / solutions de click&collect en magasins lockers Amazon Livraison en moins de 2 heures : extension du partenariat avec Amazon à Montpellier et Strasbourg en plus de Paris, Nice, Lyon et Bordeaux ;

partenariat avec Amazon Livraison en moins de 30 minutes : déploiement d'une offre de quick commerce depuis 800 magasins via les services de livraison Franprix et les partenariats Deliveroo et Uber Eats ;

Lancement d'une marktetplace alimentaire sur le site Casino.fr

Initiatives commerciales des enseignes

Les enseignes du Groupe adaptent leurs offres aux nouveaux modes de consommation en développant toute une série d'initiatives destinées à répondre aux attentes des consommateurs :

Elargissement de la gamme de services chez Monoprix à travers trois axes principaux : (i) la santé avec les espaces Santé Au Quotidien, concepts dédiés au bien-être avec des conseils personnalisés d'un docteur en pharmacie, et une gamme de produits au CBD ; (ii) les produit locaux en alimentaire et non alimentaire issus d'un rayon de moins de 100km et (iii) une offre sur la mobilité douce incluant des vélos, des trottinettes, une station-service et des accessoires (casques, objets connectés et accessoires de mode)

Développement de Franprix en banlieue avec 150 ouvertures prévues en 2 ans et des services clients spécifiques (presse, réception de colis, restauration du soir avec des plats chauds et cuisinés et location de vélos électriques en partenariat avec Véligo)

Evolution des concepts chez Géant Casino et Supermarchés Casino : les deux enseignes ont introduit l'intelligence artificielle dans la gestion opérationnelle des magasins et des partenariats ont été conclus avec une quinzaine de marques et start-up pour implanter des concepts innovants (produits artisanaux en circuits courts : jus, miels, crèmerie…). Géant a déployé des zones fruits et légumes élargies, des espaces cash & carry, développé des corners sur la mobilité électrique et lancera prochainement des

Activités France Retail hors Vindémia, promotion immobilière et GreenYellow E-commerce alimentaire = E-commerce France hors Cdiscount Source Nielsen, CAD P06, sur deux ans

