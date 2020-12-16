Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Casino, Guichard-Perrachon    CO   FR0000125585

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

(CO)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Casino Guichard Perrachon : Succès De La Nouvelle Obligation Non Sécurisée Casino 2026 Et De L'abondement Du Term Loan B

16/12/2020 | 19:14
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

16 décembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA :

* SUCCÈS DE LA NOUVELLE OBLIGATION NON SÉCURISÉE CASINO 2026 ET DE L'ABONDEMENT DU TERM LOAN B

* LE MONTANT TOTAL DE CES FINANCEMENTS ATTEINT 625 MILLIONS D'EUROS ET DÉPASSE LES 500 MILLIONS D'EUROS INITIALEMENT VISÉS

* UN ABONDEMENT DE 225 MILLIONS D'EUROS DU PRÊT À TERME (TERM LOAN B) DE MATURITÉ JANVIER 2024, À UN PRIX D'ÉMISSION DE 99,75% DU NOMINAL

* L'ÉMISSION D'UNE OBLIGATION NON SÉCURISÉE DE 400 MILLIONS D'EUROS, PORTANT UN COUPON DE 6,625% ET DE MATURITÉ JANVIER 2026

* LES FONDS LEVÉS ET ÉVENTUELLEMENT NON UTILISÉS AU TERME DE L'OFFRE DE RACHAT SERONT VERSÉS SUR LE COMPTE SÉQUESTRE DÉDIÉ AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE

* CES OPÉRATIONS FINANCERONT L'OFFRE DE RACHAT OBLIGATAIRE EN COURS VISANT LES SOUCHES 2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025, POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2020
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CASINO, GUICHARD-PERRACHON 0.04%25.32 Cours en temps réel.-39.30%
RALLYE 1.49%6.15 Cours en temps réel.-40.12%
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON
19:43CASINO GUICHARD PERRACHON : lève 625 millions d'euros pour renforcer sa structur..
DJ
19:29CASINO : réalise avec succès deux opérations de financement
CF
19:14CASINO GUICHARD PERRACHON : Succès De La Nouvelle Obligation Non Sécurisée Casin..
RE
19:08GROUPE CASINO : succès de la nouvelle obligation non sécurisée Casino 2026 et de..
GL
15/12CASINO : VESA Equity Investment détient moins de 10%
CF
14/12CASINO : émission obligataire et rachat d'obligations
CF
14/12Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 14 décembre 2020
AO
14/12BONDS : Casino rachète pour 1,2 md d'euros d'obligations et lance une nouvelle é..
DJ
14/12CASINO : lance son émission obligataire et son offre de rachat d’obligations
AO
14/12CASINO GUICHARD PERRACHON : Le Groupe Casino annonce une émission obligataire et..
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 32 255 M 39 321 M -
Résultat net 2020 163 M 198 M -
Dette nette 2020 6 316 M 7 699 M -
PER 2020 13,5x
Rendement 2020 -
Capitalisation 2 728 M 3 322 M -
VE / CA 2020 0,28x
VE / CA 2021 0,28x
Nbr Employés 209 696
Flottant 41,8%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 28,75 €
Dernier Cours de Cloture 25,31 €
Ecart / Objectif Haut 62,0%
Ecart / Objectif Moyen 13,6%
Ecart / Objectif Bas -28,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julia Perroni Deputy Director-Finance
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON-39.30%3 316
SYSCO CORPORATION-13.13%37 850
WOOLWORTHS GROUP LIMITED8.93%37 184
AHOLD DELHAIZE N.V.5.05%30 143
TESCO PLC-12.30%29 273
AEON CO., LTD.34.60%24 849
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ