Casino Guichard Perrachon : Succès De La Nouvelle Obligation Non Sécurisée Casino 2026 Et De L'abondement Du Term Loan B

16 décembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA
:
* SUCCÈS DE LA NOUVELLE OBLIGATION NON SÉCURISÉE CASINO 2026
ET DE
L'ABONDEMENT DU TERM LOAN B
* LE MONTANT TOTAL DE CES FINANCEMENTS ATTEINT 625 MILLIONS
D'EUROS ET DÉPASSE LES 500 MILLIONS D'EUROS INITIALEMENT VISÉS
* UN ABONDEMENT DE 225 MILLIONS D'EUROS DU PRÊT À TERME
(TERM LOAN
B) DE MATURITÉ JANVIER 2024, À UN PRIX D'ÉMISSION DE 99,75% DU
NOMINAL
* L'ÉMISSION D'UNE OBLIGATION NON SÉCURISÉE DE 400 MILLIONS
D'EUROS, PORTANT UN COUPON DE 6,625% ET DE MATURITÉ JANVIER 2026
* LES FONDS LEVÉS ET ÉVENTUELLEMENT NON UTILISÉS AU TERME DE
L'OFFRE DE RACHAT SERONT VERSÉS SUR LE COMPTE SÉQUESTRE DÉDIÉ AU
REMBOURSEMENT DE LA DETTE
* CES OPÉRATIONS FINANCERONT L'OFFRE DE RACHAT OBLIGATAIRE
EN
COURS VISANT LES SOUCHES 2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025, POUR UN
MONTANT MAXIMAL DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS
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(Gdansk Newsroom)