Casino Guichard Perrachon : Un Pas de Plus pour le groupe Casino dans la lutte contre le gaspillage alimentaire !

La lutte contre le gaspillage alimentaire est une préoccupation majeure du groupe Casino en France et en Amérique latine. La journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, qui se tient ce mercredi 29 septembre, est l'occasion pour le Groupe de renouveler ses engagements. Illustration : en 2020, les magasins et entrepôts du groupe Casino ont donné 19 000 tonnes de denrées alimentaires afin de lutter contre le gaspillage.

Compte tenu des enjeux environnementaux et sociétaux liés au gaspillage alimentaire, le Groupe agit depuis plusieurs années afin de réduire les sources de gaspillage en proposant des solutions aux clients et aux collaborateurs, et en mettant en place des dispositifs de réduction des pertes et des invendus d'une part, et de don d'autre part.

En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de denrées par an.

Le groupe Casino et ses enseignes prennent leurs responsabilités et agissent au quotidien à travers :

la mise en place dans les magasins d'un pilotage précis des stocks , afin de gérer au plus juste la demande des clients ;

, afin de gérer au plus juste la demande des clients ; des dispositifs de « cassé frais » sur les produits à Date Limite de Consommation courte, afin de les vendre avant leur date de péremption à prix réduits ;

sur les produits à Date Limite de Consommation courte, afin de les vendre avant leur date de péremption à prix réduits ; la réutilisation de certains fruits et légumes frais abîmés pour produire des compotes ou des soupes ;

pour produire des compotes ou des soupes ; la valorisation de produits alimentaires ne pouvant être donnés (production d'énergie ou de compost) ;

ne pouvant être donnés (production d'énergie ou de compost) ; la sensibilisation des collaborateurs et des consommateurs par la distribution de brochures en magasins telles que "les très bons gestes anti-gaspi" et "l'ABC Anti Gaspillage" chez Monoprix, ou le guide "lutter contre le gaspillage alimentaire" chez les enseignes Casino ;

par la distribution de brochures en magasins telles que "les très bons gestes anti-gaspi" et "l'ABC Anti Gaspillage" chez Monoprix, ou le guide "lutter contre le gaspillage alimentaire" chez les enseignes Casino ; le don des produits aux associations telles que la Fédération Française des Banques Alimentaires et les partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire tels que Phénix (Franprix) ou Too Good To Go (Monoprix, les enseignes Casino) lorsque les produits présentent une date limite de consommation courte. En 2021, plus de 3 millions de repas, soit l'équivalent de plus de 6 000 tonnes de nourriture ont été sauvées avec Too Good Too Go.

La lutte contre le gaspillage va au-delà de l'alimentaire. Le groupe Casino est engagé avec sa filiale Cdiscount et la start-up Envie dans le commerce solidaire et de seconde main. Lorsqu'un produit est défectueux, il est confié à des structures de l'Economie Sociale et Solidaire ou des associations afin d'être réparé et réemployé. En 2020, cela représente plus de 1600 tonnes de produits. L'objectif est clair : consommer de façon plus responsable