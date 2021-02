Casino Guichard Perrachon : a fortement réduit sa dette en France en 2020 et reste confiant sur les cessions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a indiqué jeudi vouloir poursuivre ses efforts visant à assainir la santé financière de ses activités en France, dont le désendettement s'est fortement accéléré l'an passé.

En raison d'une structure actionnariale fortement endettée, les sociétés mères de Casino, dont Rallye, ont été placées en procédure de sauvegarde le 23 mai 2019. Depuis, la réduction de la dette est devenue une priorité pour le distributeur stéphanois, propriétaire des enseignes Monoprix ou Franprix. Sans surprise, Casino a aussi suspendu sa politique de retour à l'actionnaire.

Au 31 décembre 2020, la dette financière brute du groupe ressortait à 7,38 milliards d'euros, contre 9,23 milliards d'euros un an plus tôt. En France, la dette financière brute a diminué de 22,1% entre fin 2019 et fin 2020 et s'établissait à 4,57 milliards d'euros en fin de période, conformément aux prévisions des dirigeants qui l'attendaient inférieure à 5 milliards d'euros.

Ce désendettement provient notamment de la finalisation fin novembre de la vente à Aldi France de 545 magasins Leader Price, deux supermarchés Casino et trois entrepôts pour un produit net de cession encaissé de 648 millions d'euros. En 2020, Casino a également cédé sa filiale de distribution dans l'océan Indien, Vindémia, pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros et un produit de cession encaissé de 186 millions d'euros. Le distributeur a aussi vendu l'an passé pour 100 millions d'euros d'actifs immobiliers et 5% du capital de Mercialys, pour un montant de 26 millions d'euros.

La réalisation du plan de cession est en bonne voie

Ces ventes d'actifs s'inscrivent dans le cadre du plan établi par le groupe, visant à réaliser pour 4,5 milliards d'euros de cessions entre mi-2018 et la fin du trimestre en cours. Le montant des cessions d'actifs non stratégiques finalisées s'élève pour l'instant à 2,8 milliards d'euros, soit 62% de l'objectif affiché par Casino.

"Nous sommes très confiants dans notre capacité à réaliser notre plan de cession, pour lequel nous disposons actuellement de multiples options", a déclaré David Lubek, le directeur financier de Casino, lors d'une conférence avec des journalistes. Les compléments de prix pouvant être perçus par le groupe au titre des transactions déjà réalisées s'élèvent à environ 200 millions d'euros, tandis que la valeur des actifs en cours de cession représente 700 millions d'euros, a ajouté le dirigeant.

Casino prévoit également d'accélérer son désendettement en France en y augmentant cette année son flux de trésorerie disponible. L'an passé, cet indicateur s'est établi à 288 millions d'euros, hors cessions.

Hausse des résultats en 2020

Les dirigeants ont formulé ces perspectives à l'occasion de la publication de résultats en hausse au titre de l'exercice 2020. L'an passé, le résultat net de Casino s'est établi à 268 millions d'euros, contre 196 millions d'euros en 2019. Il est ressorti en amélioration de 37% en données publiées et de 62% en données comparables.

Le résultat opérationnel courant (ROC), hors crédits fiscaux, a atteint 1,43 milliard d'euros en 2020, contre 1,32 milliard d'euros un an plus tôt, soit une progression de 8% en données comparables.

Pour la France seule, le ROC a atteint 677 millions d'euros sur la période, y compris Cdiscount, en baisse de 2% en données publiées et de 1% en données comparables. En Amérique latine, cet indicateur a bondi de 19% en données publiées et même de 54% à taux de change constants, à 748 millions d'euros.

L'an passé, le chiffre d'affaires de Casino s'est établi à 31,91 milliards d'euros, en diminution de 8% en données publiées mais en amélioration de 8% en données comparables. Les ventes ont notamment progressé de 3% en France, en données comparables. En Amérique latine, le chiffre d'affaires a reculé de 12% en données comparables.

