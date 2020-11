Casino Guichard Perrachon : annonce le lancement d'une offre de rachat d'obligations

Paris, le 9 novembre 2020,

Casino annonce le lancement aujourd’hui d’une offre de rachat portant sur les obligations à échéances mai 2021 (ISIN: FR0011052661), juin 2022 (ISIN : FR0013260379), janvier 2023 (ISIN : FR0011400571) et mars 2024 (ISIN : FR0011765825) en circulation.

Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations à échéance mai 2021 apportées et un montant cumulé des obligations à échéances juin 2022, janvier 2023 et mars 2024 pouvant atteindre 150 millions d’euros, ce plafond étant indicatif.

L’offre de rachat débutera le 9 novembre 2020 et expirera à 17:00 (heure de Paris) le 16 novembre 2020. Les résultats de l’offre de rachat seront communiqués le 17 novembre 2020. Il est prévu que le règlement de l’offre de rachat intervienne le 20 novembre 2020.

Information importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

