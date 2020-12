Casino Guichard Perrachon : et le Crédit Mutuel veulent céder leur coentreprise de crédit conso

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino et la banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont engagé la vente de leur coentreprise de crédit à la consommation, Floa Bank, rapporte le journal Les Echos.

Les deux groupes ont mandaté les banques d'affaires Rothschild & Co et Lazard pour conduire le processus de cession, et trois repreneurs se seraient déjà manifestés : l'espagnol Santander, La Banque Postale et BNP Paribas, indique le journal, qui cite des sources proches du dossier.

Floa Bank, anciemment Banque Casino, revendique la première place en France dans le paiement en plusieurs fois et propose également des solutions de crédit à la consommation et d'assurance. Elle est détenue à parts égales par Casino et par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Les deux groupes souhaiteraient obtenir environ 200 millions d'euros de la vente de la société. Casino pourrait toutefois conserver sa part s'il juge le prix offert insuffisant, ajoute Les Echos.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Casino n'a souhaité faire aucun commentaire. Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale n'était pas immédiatement joignable.

