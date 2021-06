Casino Guichard Perrachon : Amazon et le groupe Casino renforcent leur partenariat en France et annoncent le déploiement d'un nouveau service avec les enseignes Casino

Ce nouveau service sera déployé dès le mois de juillet à Annecy et à Clermont-Ferrand, ainsi que dans une dizaine de magasins des enseignes Casino d'ici la fin de l'été. Il permettra aux membres Amazon Prime de commander en ligne parmi une sélection de plus de 9 000 références alimentaires (marques nationales et marque de distributeur Casino); et de venir récupérer leurs achats dans l'un des 180 points de click & collect Casino (Géant Casino et Casino Supermarchés) qui seront déployés d'ici l'été 2022 à travers toute la France.

De plus, 600 points de retrait Amazon Lockers sont déployés dans des magasins du Groupe (Casino Supermarchés, Monoprix, enseignes de proximité Casino…) et plusieurs nouvelles installations sont d'ores et déjà prévues dans les prochaines semaines.

Depuis plus de trois ans, Amazon et le groupe Casino travaillent pour déployer ensemble de nouvelles solutions pour faciliter la vie quotidienne de leurs clients incluant du service de livraison alimentaire express et la mise à disposition de points de retrait de colis.

Fort de la réussite du partenariat commercial conclu entre Monoprix et Amazon en mars 2018, Amazon et le groupe Casino renforcent leur alliance pour continuer de faciliter la vie quotidienne des consommateurs français, en leur apportant un nouveau service de click and collect avec les enseignes Casino. L'objectif est d'offrir aux clients d'Amazon une sélection de produits alimentaires encore plus large à travers la France, et de faire découvrir

Jean-CharlesNAOURI, Président-directeurgénéral du groupe Casino déclare : « Cette nouvelle phase s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe qui vise

développer une offre de services de proximité la plus large possible sur le segment du e- commerce alimentaire. Notre stratégie omnicanale franchit ainsi une nouvelle étape, pour continuer de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui choisissent de faire de plus en plus leurs courses alimentaires en ligne ».

Tina SCHULER, Directrice générale des Enseignes Casino, précise que « ce partenariat vient illustrer la reconnaissance du savoir-faire des enseignes Casino en matière de e-commerce alimentaire : notre ambition est de devenir leader en France en apportant la meilleure offre, les meilleurs prix et la meilleure qualité de service pour tous, partout, et en permanence. Nous sommes très heureux de les rendre accessibles aux clients d'Amazon ».

Frédéric DUVAL, Directeur Général, Amazon.fr, souligne : « Nous nous réjouissons de collaborer avec le groupe Casino et d'offrir ce nouveau service de click and collect qui permettra aux membres Prime de bénéficier d'une sélection de produits alimentaires encore plus large. A terme, ce nouveau service leur simplifiera la vie partout en France ».

A propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur et l'endroit le plus sûr où travailler dans le monde. Les avis des clients, les achats en 1 clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse amazon.fr/aboutet suivez @AmazonNewsFR

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d'enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d'affaires net de 31,9 milliards d'euros en 2020. Dans l'ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain. Pour plus d'informations, www.groupe-casino.fr

