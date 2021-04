Casino Guichard Perrachon : Avec la certification B Corp de sa filiale Naturalia, le Groupe Monoprix poursuit la construction d'un modèle alimentaire plus vertueux

A propos de Monoprix

Monoprix est une enseigne du Groupe Casino. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France, ses 21 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois formats d'enseigne - Monoprix, monop' et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza, regroupés au sein

de l'entitéMonoprix Online. En 2020, Monoprix a réalisé5 milliards d'euros d'activités. Plus d'informations sur entreprise.monoprix.fr

A propos de Naturalia : Créé en 1973, Naturalia est la 1ère enseigne de distribution spécialisée bio en région parisienne, à Nice, Marseille, Strasbourg et dans les DOM TOM. L'enseigne est présente dans plus de 70 villes en France et au Luxembourg avec 226 magasins. En 2019 NATURALIA ouvre son plus grand concept « Marché Bio » à Brétigny-sur-Orge. L'enseigne a également un concept 100% bio et véganes, 4 magasins dédiés aux médecines douces et propose 6000 produits sur naturalia.fr.

Monoprix

Naturalia

