Casino Guichard Perrachon : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021

La rentabilité s'inscrit à nouveau en forte progression, avec une marge d'EBITDA à +130bps par rapport au T1 2020 sous l'effet (i) des plans d'économies et d'efficience opérationnelle dans les enseignes physiques, et (ii) de la bonne performance de Cdiscount.

L'opération de spin-off d'Assaí a été un grand succès. La valeur combinée des actions GPA et Assaí a progressé de 62 BRL à 125 BRL, et de 12 USD à 23 USD depuis l'annonce du spin-off4.

Chiffre d'affaires trimestriel consolidé France par enseigne

Variation T4 2020 / T4 2019 Variation T1 2021 / T1 2020 CA T4 Croissance Croissance Croissance CA T1 Croissance Croissance Croissance Croissance CA HT par enseigne comparable 2020 totale organique 1 comparable 1 2021 totale organique 1 comparable 1 (en M€) 2 ans1 Monoprix 1 219 -1,0% -0,2% +1,0% 1 119 -3,2% -2,0% -3,2% +0,3% Supermarchés 727 -6,2% 0,0% +3,3% 675 -9,6% -9,5% -7,1% -0,2% dont SM Casino2 687 -6,8% -0,5% +3,3% 640 -10,1% -10,0% -7,6% -0,7% Franprix 378 -2,2% -2,5% +0,7% 366 -11,2% -10,3% -9,1% +2,4% Proximité & Divers3 456 -24,8% +4,1% +5,6% 415 -33,4% -6,7% -7,2% +1,7% dont Proximité4 315 +6,1% +5,4% +5,8% 316 -5,9% -4,8% -7,2% +3,5% Hypermarchés 959 -17,6% -8,6% -6,8% 814 -14,2% -11,2% -9,3% -7,8% dont Géant2 903 -18,7% -9,5% -7,2% 765 -15,0% -12,0% -9,7% -8,3% dont Alimentaire 652 -9,4% n.a. -5,3% 537 -15,0% n.a. -10,1% -7,5% dont Non-alimentaire 107 -32,1% n.a. -18,6% 83 -14,4% n.a. -8,7% -16,1% FRANCE RETAIL 3 739 -10,2% -1,9% +0,1% 3 388 -12,8% -7,3% -6,4% -1,0%

Sur le segment France Retail, les ventes du trimestre s'établissent à 3 388 M€, en variation comparable de -1,0% sur 2 ans et de -6,4% sur un an en raison de ventes exceptionnellement élevées l'an dernier dans le contexte du premier confinement.

L'e-commerce alimentaire est resté très dynamique, avec une croissance comparable de son chiffre d'affaires de +38% sur le trimestre après une progression de +43% au T1 2020. Les livraisons O'logistique (Monoprix Plus et Casino Plus) progressent de +40% par rapport au T4 2020, et de +166% par rapport au T3 2020. Durant le premier trimestre 2021, les enseignes Géant et Supermarchés Casino ont adopté un site internet unique et un tarifaire unifié5 compétitif, et offrent 400 points de retrait piéton en magasin, dont 290 proposent aussi un service de livraison à domicile. En outre, le Groupe a conclu un partenariat avec Uber Eats qui sera déployé dans près de 500 magasins au total d'ici à l'automne 2021.

La digitalisation du parcours client s'est poursuivie sur le trimestre avec désormais 558 magasins équipés de solutions automatisées (contre 533 à fin 2020) leur permettant de fonctionner en autonome le soir ou le dimanche. Respectivement 63% et 53% des encaissements en hypermarchés Géant et Supermarchés Casino sont réalisés par smartphone ou caisse automatique (vs 61% et 48% fin 2020). Les porteurs de l'application CasinoMax représentent 24% des ventes en hypermarchés et supermarchés au T1 (vs 22% fin 2020).

Au sein des enseignes :

Le chiffre d'affaires de Monoprix est en légère croissance comparable sur 2 ans (-3,2% sur 1 an) dans un marché parisien en recul par rapport à 2019 du fait de la réduction temporaire du tourisme et des déplacements des parisiens lors du durcissement des mesures sanitaires. L' e-commerce est en forte progression sur le T1 , porté par la montée en puissance de Monoprix Plus via l'entrepôt automatisé O'logistique qui offre désormais plus de 28 000 références (vs offre du marché de 15 000 en moyenne). L'enseigne a ouvert début avril son premier Cliquez&Retirez (Drive piéton Monoprix Plus livré par O'logistique). Après Paris, Nice, Lyon et Bordeaux, le partenariat avec Amazon a été étendu à la ville de Montpellier . Naturalia est devenu le premier distributeur alimentaire français à obtenir la certification internationale Benefit Corporation (B Corp) qui atteste du niveau d'exigence de l'enseigne dans le domaine social et environnemental, de la qualité de sa gouvernance, ainsi que de son degré de transparence vis-à-vis de ses clients. Par ailleurs Monoprix a été certifié Top Employer 2021 pour l'excellence de ses pratiques RH. Sur le trimestre Monoprix a poursuivi l'expansion de son parc de magasins avec 10 ouvertures (Monop' et Naturalia) ainsi que le déploiement de solutions autonomes (204 magasins à date dont 25 nouveaux déploiements sur le T1).

Hors essence et calendaire
Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés
Divers : essentiellement Vindémia, Geimex et Restauration
Le chiffre d'affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés
Hors Ile-de-France et Corse

