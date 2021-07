Casino Guichard Perrachon : Deliveroo et le groupe Casino renouvellent leur partenariat pour 2 ans

Ce partenariat permet au groupe Casino de proposer toujours plus de services de proximité à ses clients, notamment sur les formats porteurs (magasins urbains, premium et de proximité), et ajoute ainsi une brique complémentaire à sa stratégie de développement du e-commerce alimentaire.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Deliveroo d'élargir son offre à des courses d'appoint, grâce à de grandes enseignes de proximité appréciées des Français et présentes sur tout le territoire. Deliveroo dispose aujourd'hui de plus de 1500 points de vente de courses, incluant les grandes enseignes mais également les commerces de proximité et commerces de bouche indépendants (cavistes, boulangers, boucheries).

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 11 000 magasins dans le monde (France, Amérique Latine et Océan Indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d'enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d'affaires net de 34,6 milliards d'euros en 2019. Dans l'ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain.

Pour plus d'informations, www.groupe-casino.fr

A propos de Deliveroo

Deliveroo est un service primé à plusieurs reprises fondé en 2013 par William Shu et Greg Orlowski. Deliveroo collabore avec plus de 115 000 restaurants et 100 000 livreurs partenaires, afin de proposer la meilleure expérience de repas et courses en ligne au monde. L'entreprise, dont le siège est situé à Londres, compte plus de 2000 employés à travers le monde. Elle opère dans 800 localités, réparties sur 12 marchés géographiques : l'Australie, la Belgique, la France, Hong Kong, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, Singapour, l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Royaume-Uni.

