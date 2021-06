Casino Guichard Perrachon : IProspect inaugure la nouvelle solution Retail Media de RelevanC intégrant les formats vidéo de Google Ads pour Blédina

Cette triple approche de précision data, de puissance media et de performance business a conduit iProspect (dentsu) et Blédina à activer cette innovation.

La proposition de valeur de cette intégration continue avec la mise à disposition en fin de campagne d'une étude d'impact utilisant les données transactionnelles du groupe Casino pour réconcilier les vues publicitaires YouTube et les ventes générées en magasin.

Bumpers Ads : étendre le reach et la fréquence

Trueview for Reach : Générer et soutenir le reach

Cette intégration entre RelevanC et les solutions publicitaires YouTube marque la synergie entre les 7 millions d'encartés digitalisés issue du groupe Casino (Casino, Géant, Monoprix et Franprix) et l'efficacité de YouTube pour assurer la visibilité d'un message.

Alors que de nombreux français se retrouvent sur YouTube, près de 80% des plus de 18 ans ont regardé au moins une vidéo dans le mois (source : Médiamétrie, février 2021), ce carrefour d'audience accélère également les nouvelles habitudes de visionnage. En effet, 60% des vidéonautes déclarent acheter un produit après l'avoir vu sur Youtube (source : Google/Talk Shopper, France, août 2020).

RelevanC et YouTube Ads : la précision de la donnée transactionnelle avec la puissance de l'émotion.

Le 29 juin 2021, RelevanC Advertising, leader des solutions Retail Media à destination des marques PGC et de leurs agences media, continue d'enrichir son offre d'activation data et mesure des ventes en intégrant l'inventaire publicitaire de YouTube via Display&Video 360. Sur les recommandations d'iProspect, agence média nouvelle génération du groupe dentsu, Blédina est le premier annonceur à se tourner vers cette solution.

le Retail Media comme levier d'acquisition incontournable pour les industriels et leurs agences media, et affirme notre leadership sur ce marché grâce au travail effectué depuis 4 ans sur la qualité et la précision de nos données transactionnelles. »

François Loviton - Directeur Marques et Retail Google : « La solution de RelevanC répond

un besoin fort des marques de pouvoir s'adresser à leur cible et de mesurer l'effet de leurs investissements publicitaires sur le chiffre d'affaires en magasin. L'association de la data RelevanC et des solutions publicitaires Youtube rend cette orchestration possible auprès d'une grande partie des consommateurs français »

Vincent Cezard - Directeur e-RetailiProspect conclut : « En mêlant data et média, cette campagne suit le nouveau positionnement d'iProspect « Brands Accelerated », qui favorise la croissance des marques en combinant branding et performance. Cette vision s'inscrit dans la volonté du groupe dentsu de s'imposer comme le leader de la communication post- publicitaire.»

A propose de RelevanC

RelevanC est le leader français de solutions technologiques de valorisation de données pour le retail. Il s'appuie sur son expertise data et ses solutions plateformes propriétaires vendues en marque blanche aux acteurs du BtoC. RelevanC propose par ailleurs une offre d'agence retail media à destination des annonceurs FMCG en France et à l'International en utilisant ses propres solutions ainsi que les actifs du Groupe Casino dont l'entreprise fait partie (Monoprix, Franprix, Casino…)

Fondée il y a 4 ans, RelevanC compte aujourd'hui plus de 100 collaborateurs. www.relevanc.com

Contact presse :

Jessy Doin

Mail : jessy.doin@plead.fr

Tel : 06.78.39.09.38

A propos d'iProspect :

iProspect (groupe dentsu) est une agence media omnicanale internationale.

Le rapprochement unique entre la stratégie media et le storytelling avec l'expertise digitale et la connaissance des audiences permet de définir un nouveau territoire de communication centré sur le branding et la performance.

En proposant des solutions basées sur l'humain, iProspect accélère la croissance des marques les plus emblématiques au monde telles que Sonos, Accor, LG, Shiseido, Salomon, Levi's, Budweiser, et Cofidis. iProspect rassemble plus de 8000 experts des médias et de la performance répartis dans 93 pays.

En France, l'agence est dirigée par Emilie Rouganne. iProspect.com | Facebook | Twitter | Linkedin

A propos de dentsu :

Quatrième groupe de communication mondial, dentsu est spécialiste de l'ensemble des métiers de la communication, allant de la stratégie de communication marketing et la performance digitale à la création de contenus, le conseil en stratégie média, le data mangement et l'événementiel.

En France, dentsu est composé de plusieurs grandes agences telles Carat, Isobar, iProspect ou dentsu X et réunit près de 900 collaborateurs. Pierre Calmard est Président du groupe en France et sur la zone MENA.

dentsu est présent dans 145 pays et compte près de 66 000 collaborateurs dans le monde. www.dentsu.com| Twitter| Facebook| Linkedin| Instagram

Contact dentsu communication groupe :

Florine Fondadouze | Responsable Communication dentsu France florine.fondadouze@iprospect.com| communication@dentsu.com