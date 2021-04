Casino Guichard Perrachon : Intermarché et le groupe Casino annoncent la conclusion d'un partenariat dans le domaine des achats de produits de grandes marques et du digital

Intermarché et le groupe Casino annoncent la conclusion pour une durée de 5 ans d'un partenariat stratégique valorisant leurs complémentarités. Ce partenariat comporte trois volets distincts : le domaine des achats, le développement de services digitaux dans les secteurs du marketing et de la publicité, et le secteur de l'industrie agro-alimentaire.

Sur les achats

Dans le domaine alimentaire, Intermarché et le groupe Casino créent une centrale commune, dont le pilotage est assuré par Intermarché. La mission de cette centrale sera de négocier, pour le compte des deux partenaires en France, les conditions d'achats des produits de grandes marques internationales de produits de grande consommation - à l'exclusion des produits vendus sous marque propre, des produits frais traditionnels issus de la production agricole ou de la pêche, ainsi que des produits de marque nationale élaborés par des PME ou des entreprises de taille intermédiaire ;

Dans le domaine non alimentaire, Intermarché et le groupe Casino créent une centrale commune, dont le pilotage est assuré par le groupe Casino, qui aura pour mission de négocier, pour le compte des deux partenaires en France, les conditions d'achats de produits de biens techniques, de papeterie ou de textile ;

À l'international, les deux partenaires créent une structure commune chargée de vendre des services internationaux aux grands industriels présents sur leurs territoires (Europe et Amérique latine).

Ces trois accords concernent un nombre restreint de fournisseurs incontournables par la taille et l'implantation, qui représentent individuellement un poids prépondérant dans de nombreuses catégories de produits.

Chacun des partenaires garde sa complète indépendance, notamment sur ses autres approvisionnements et, plus largement, sur sa politique commerciale ou promotionnelle, ainsi qu'en matière de développement de son réseau de magasins.

Tout en préservant la concurrence entre leurs enseignes, la création de ces trois entités permettra à Intermarché et au groupe Casino d'être plus compétitifs grâce à leur complémentarité géographique et aux différents types de formats qui caractérisent les deux partenaires. En effet, Intermarché et le groupe Casino sont convaincus qu'une taille critique concernant les achats de produits de grandes marques est un facteur qui, in fine, bénéficie aux consommateurs.

Sur le digital

Intermarché et le groupe Casino créent une société commune chargée de commercialiser en France une offre Retail Media aux marques alimentaires et à leurs agences. Cette structure leur permettra d'activer un volume inédit de datas transactionnelles sur les supports digitaux en s'appuyant sur les technologies développées par relevanC, filiale du groupe Casino qui développe des solutions de ciblage et des services permettant aux marques de tirer parti du potentiel de leurs données.

En proposant ces services, Intermarché et le groupe Casino entendent, notamment, répondre conjointement à la prédominance d'acteurs mondiaux opérant en France.

Sur le volet agro-industriel

Un accord de collaboration entre Intermarché et le groupe Casino permettra à Agromousquetaires, la branche agro-industrielle du Groupement Les Mousquetaires dont les usines sont toutes situées en France, de participer, de manière concurrentielle, aux appels d'offres du groupe Casino pour sélectionner des fournisseurs pour ses différentes MDD et ainsi assurer un approvisionnement d'origine français.

Intermarché et le groupe Casino soumettront, dans les prochains jours, ces accords aux autorités de régulation compétentes, dans le but de les rendre effectifs pour les négociations 2022.