Casino Guichard Perrachon : Le groupe Casino déploie dans ses enseignes la première offre de protections féminines en vrac avec la start-up FAVA

Après avoir lancé il y a quelques semaines, une offre de vrac de marques nationales chez Franprix, le groupe Casino met en œuvre ce mode de vente sur une nouvelle catégorie de produits grâce au travail collaboratif réalisé avec FAVA. Avec le vrac FAVA dans les enseignes du Groupe (Monoprix, Franprix), les consommatrices vont ainsi disposer de produits sains et certifiés, à un prix accessible et dans un format adapté à leurs usages. En effet, elles pourront choisir entre une offre de dépannage pour la journée ou une offre plus classique pour un cycle et mixer les produits.

C'est une première en France et dans la grande distribution : le groupe Casino contribue avec la startup FAVA, à un véritable progrès environnemental sur le marché des protections féminines. Il proposera dès la mi-juin dans ses enseignes une offre de produits hygiéniques bio et responsables, dans un format vrac pour une consommation raisonnée et au prix juste. L'offre de vrac élaboré par FAVA répond parfaitement aux attentes et aux besoins des consommatrices : hygiène, diversité et accessibilité.

Un accès à des produits sains et certifiés pour le plus grand nombre : les produits FAVA sont composés de 0 % de produit chimique, 0 % de chlore, de zéro pesticide et ils sont certifiés 100 % coton biologique certifié GOTS 1 . L'offre en vrac distribuée en grande distribution rend ces produits accessibles à toutes, en s'ajustant aux besoins de consommation intime avec le choix des quantités exactes et la possibilité de faire un mix sur-mesure des produits.

Une démarche solidaire et engagée : à chaque vente d'un produit FAVA, la marque fait un don à Féminité Sans Abri, une association partenaire qui aide les femmes en situation précaire.

De plus, la logistique de l'entreprise est assurée par EBS Espérance, une filiale d'Emmaüs qui favorise la réinsertion professionnelle

FAVA est une marque française de protections hygiéniques et produits intimes créée en 2019 par Jeanne Séguéla-Bouchet et Evelyn Gil-Passet. En prenant conscience de l'impact sociétal, environnemental et sanitaire, et du manque de réponse apportée par les acteurs classiques du secteur, elles ont décidé d'élaborer une gamme de produits responsables pour les femmes et l'environnement. Les serviettes hygiéniques, protège-culottes, tampons, culottes menstruelles et cups FAVA sont 100% biologiques, 100% biodégradables et certifiés GOTS. L'ambition de FAVA est de rendre facilement accessibles, des produits intimes à des prix justes et des conseils et informations bienveillants et décomplexés pour les accompagner à chaque cycle de leur vie.

Une innovation portée par un réseau de points de vente unique

FAVA est la 5ème start-up à rejoindre le dispositif Casino Services for Equity. Lancée fin 2019 par le groupe Casino, cette initiative propose un accompagnement innovant pour aider les start-up à se développer et à accéder à de nouveaux marchés. En contrepartie d'une prise de participation minoritaire, les start-up vont être accompagnées via des services valorisés sur une durée d'au moins un an. Elles disposent ainsi de l'expertise d'un grand groupe de distribution, de compétences expertes et clés à leur développement, et d'une diversité de magasins, dont un réseau urbain unique, pour référencer leurs innovations produit.

1 GOTS pour Global Organic Textile Standard, est le label international de référence pour le textile biologique.