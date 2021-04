Casino Guichard Perrachon : Le groupe Casino et Uber Eats s'unissent pour livrer les Français

Pour Uber Eats, ce partenariat avec le groupe Casino a pour ambition de continuer à démocratiser l'accès à la livraison de courses, qui a été initié il y a déjà 1 an, tout en renforçant et diversifiant la sélection proposée en proposant une expérience simple et accessible en quelques clics via l'application Uber Eats.

D'ici mai 2021, 100 magasins Franprix et 50 magasins Monop' proposeront ce service de livraison via l'application Uber Eats.

Ce partenariat est déployé dans un premier temps dans une trentaine d'agglomérations françaises, notamment en Ile-de-France, à Lyon et à Bordeaux avec plusieurs enseignes concernées : Franprix, Monop', La Nouvelle Cave et le Drugstore Parisien (proposant près de 1000 références produits du quotidien et 360 références de produits de beauté). Puis rapidement, dans un deuxième temps, à d'autres enseignes du groupe Casino et dans de nouvelles agglomérations françaises.

Après une première association pendant le premier confinement en avril 2020 avec Géant (livraison de paniers de courses à travers 17 villes françaises), Uber Eats et le groupe Casino ont décidé de s'unir pour permettre aux Français de pouvoir commander via l'application Uber Eats, des centaines de produits du quotidien tels que des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits secs (pâtes, riz, etc), des produits d'entretien, des boissons mais également des produits de beauté, avec une livraison en moins 30 minutes.

Pour le groupe Casino, ce partenariat s'inscrit pleinement dans sa stratégie visant à

développer le segment en croissance du e-commerce alimentaire et à proposer toujours plus de services de proximité à ses clients, notamment sur les formats porteurs (magasins urbains, premium et de proximité). Ce service répond particulièrement aux attentes des clients dans la situation actuelle mais également à une nouvelle façon de consommer. Il a ainsi vocation

à s'inscrire dans la durée.

Comment procéder ?

Télécharger l'application disponible sur iPhone et Android. Se connecter avec ses identifiants Uber. Sélectionner le magasin de son choix et passer commande. Cliquer sur "commander" et la commande arrive en moins de 30 minutes.

propos d'Uber Eats en France

L'application Uber Eats est disponible dans plus de 240 agglomérations françaises et permet de se faire livrer les plats et les produits du quotidien de plus de 28 000 restaurants et commerçants partenaires, en moins de 30 minutes, 7 jours sur 7 sans minimum de commande. La technologie et le savoir-faire d'Uber sont mis au service des restaurants pour simplifier la livraison de repas et faire bénéficier de la meilleure expérience aux utilisateurs.

À propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un

portefeuille d'enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d'affaires net de 31,9 milliards d'euros en 2020. Dans l'ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain.

Pour plus d'informations, www.groupe-casino.fr

