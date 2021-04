Casino Guichard Perrachon : Les enseignes Casino lancent leur marketplace alimentaire sur Casino.fr

Information presse

Le 22 avril 2021

Les enseignes Casino lancent leur marketplace alimentaire sur Casino.fr, et proposeront

50 000 nouvelles références dès cette année,

et jusqu'à 500 000 en 2022, devenant ainsi le premier site e-commerce alimentaire de France

Les enseignes Casino poursuivent leur accélération dans l'e-commerce, pour répondre aux nouveaux besoins et modes de consommation, et mettent en ligne le 26 avril leur marketplace sur casino.fr. Avec plus de 50 000 nouvelles références dès le mois de juillet, et plus de 500 000 fin 2022, cette offre complémentaire vient conforter et renforcer la stratégie des enseignes Casino : faciliter la vie de leurs clients actuels et futurs en leur donnant toujours plus de choix en ligne, un accès à des produits de qualité et à une offre locale variée.

Une marketplace alimentaire pour encore plus de choix

L'évolution des comportements d'achat depuis l'apparition de la crise sanitaire s'est traduite concrètement par une accélération du recours aux sites marchands, ainsi que par une modification de la composition même des paniers : les clients deviennent plus experts de l'achat en ligne, et affinent leurs paniers en les ouvrant à de nouvelles unités de besoins.

Directement intégrée dans casino.fr, la marketplace vient renforcer l'offre existante de 20 000 références en proposant dès aujourd'hui 15 000 références supplémentaires (soit 35 000 au total), puis 50 000 nouvelles références dès le mois de juillet (soit 70 000 au total), avant de monter en puissance pour atteindre 500 000 références fin 2022. Cette offre alimentaire quasi illimitée vise à répondre aux attentes des consommateurs, à l'instar de ce qu'ils ont l'habitude de retrouver sur les sites des pure players du non alimentaire.

L'offre sera composée pour environ 70% de produits alimentaires, et sera élargie à des catégories de produits porteuses non ou peu couvertes à date :

Alimentation infantile & puériculture,

santé - hygiène - beauté - parapharmacie,

Alimentation et soins pour animaux,

Produits du monde/ethniques,

Produits bio,

Boissons (vins, alcools, spiritueux)

Maison, bricolage et jardin.

Une offre de lancement avec les frais de livraison offerts pendant 2 mois sur la marketplace

Pour le lancement de la marketplace, les frais de livraison des produits concernés seront offerts pendant les deux premiers mois. Pour les produits vendus par Casino, les modalités de retrait en drive ou de livraison à domicile demeurent inchangées.

Une offre de spécialités locales et régionales disponible partout en France

A partir du mois d'octobre de cette année, la marketplace sera considérablement enrichie en produits locaux et régionaux. Cette offre large en produits locaux permettra de proposer non seulement des produits en circuits courts, mais également le meilleur des spécificités locales et régionales partout en France. Ces produits seront regroupés dans une boutique dédiée.