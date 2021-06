Casino Guichard Perrachon : Monoprix innove dans l'univers du bien-être en proposant une gamme inédite de produits à base de CBD

démocratiser l'utilisation de produits à base de CBD avec une gamme complète disponible dans les rayons parapharmacie et beauté de ses magasins. Huiles, baumes, crèmes, tisanes, bonbons et compléments alimentaires, autant de nouveaux produits que les clients peuvent désormais découvrir.

Monoprix s'associe à quatre marques référentes du secteur - Kaya, Peace & Skin, Harmony et What the Hemp - afin de faire découvrir à ses clients une gamme complète de produits composée de 25 références.

What the Hemp!

Un Truck pour informer et faire découvrir le CBD

Le déploiement de cette nouvelle gamme sera appuyé par un temps-fort évènementiel grâce

un « Truck ». Ce stand itinérant proposera, du 30 juin au 5 juillet, une découverte des produits à base de CBD, à Paris et dans sa proche couronne.

Les clients pourront tester des produits et profiter d'échantillons des marques partenaires : chewing-gums Kaya, huile de chanvre à base de CBD ou granola au chanvre What the Hemp!, échantillons de produits cosmétiques Peace & Skin…

Cette rencontre sera l'occasion d'échanger autour du sujet, les animateurs délivrant un discours informatif et transparent appuyé par la remise d'un livret dédié.

A propos de Monoprix

Monoprix est une enseigne du Groupe Casino. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France, ses 23 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois formats d'enseigne - Monoprix, monop' et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza, regroupés au sein de l'entité Monoprix Online. En 2020, Monoprix a réalisé 5 milliards d'euros d'activités. Plus d'informations sur entreprise.monoprix.fr

Contact presse Monoprix:

Mail : pressecorporate@monoprix.fr

Tel. : 06.78.39.09.38

A propos de Rainbow

Fondée en 2019 par cinq entrepreneurs issus de la grande distribution et du secteur de la pharmacie, Rainbow a un objectif : lutter contre le stress, sous toutes ses formes.

Pour mener à bien cette mission, Rainbow a choisi le CBD, dont les vertus apaisantes sont reconnues par l'OMS, associé à des plantes. Rainbow a déjà lancé deux marques : Kaya, produits alimentaires, et Peace and Skin, cosmétiques. Toute l'équipe prépare déjà de nouveaux produits !

https://be-rainbow.com/

A propos de Green Leaf Company

Green Leaf Company est une foodtech française spécialiste du chanvre, fondée par Aurélien Delecroix en 2017. Elle a pour mission de prendre soin de nous et de notre environnement en capitalisant sur les bénéfices santé et écologiques du chanvre. Elle a une proposition de valeur unique de produits « prêt à consommer », sains et gourmands, issus du chanvre biologique français. Pour le bien-être de tous, elle commercialise les marques Hello- Joya en GSS bio et What The Hemp ! en GMS.

A propos de Polyflame

Leader du marché européen depuis 1973, Polyflame s'est forgé une réputation d'acteur européen incontournable dans l'importation et la distribution de produits réglementés. Quarante-huit ans de prévoyance et d'adaptation ont façonné leur expertise dans le développement de produits, le marketing, la distribution et la conformité, en tirant parti de son expertise de base pour se développer sur les marchés des soins de santé et des cosmétiques.

Les produits Polyflame sont vendus dans toute l'Europe et dans plus de 50 pays à travers le monde. L'organisation complète des ventes et de la distribution de Polyflame touche 50 000 magasins à travers l'Europe. Une surveillance systématique du marché et une logistique automatisée de pointe assurent une distribution optimale, de la réglementation à la logistique et à l'expédition