Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Casino, Guichard-Perrachon    CO   FR0000125585

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

(CO)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Casino Guichard Perrachon : annonce le lancement d'une nouvelle obligation non sécurisée

29/03/2021 | 09:11
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

29 mars (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA:

* GROUPE PROCÈDE AUJOURD'HUI À L'ÉMISSION D'UNE NOUVELLE OBLIGATION NON SÉCURISÉE DE MATURITÉ AVRIL 2027 ET D'UN MONTANT CIBLE DE 425 MILLIONS D'EUROS

* LA NOUVELLE SOUCHE OBLIGATAIRE DE CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA INCLURA LES MÊMES RESTRICTIONS DE DIVIDENDES QUE CELLES INCLUSES DANS LES FINANCEMENTS LEVÉS DEPUIS NOVEMBRE 2019

* LA NOUVELLE OBLIGATION SERVIRA À REMBOURSER ET ANNULER LE PRÊT À TERME (TERM LOAN B) EXISTANT DE MATURITÉ 2024

* LE RÈGLEMENT LIVRAISON DE CES OPÉRATIONS INTERVIENDRA DANS LES PROCHAINES SEMAINES

* LE VERSEMENT DE DIVIDENDES NE SERA LIBRE QU'À CONDITION QUE LE RATIO DE LEVIER CONSOLIDÉ DU GROUPE SOIT INFÉRIEUR À 3,5X POST-PAIEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CASINO, GUICHARD-PERRACHON 0.43%28.17 Cours en temps réel.11.35%
RALLYE -1.54%7.04 Cours en temps réel.23.70%
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON
09:15CASINO  : émission d'une nouvelle obligation
CF
09:11CASINO GUICHARD PERRACHON  : annonce le lancement d'une nouvelle obligation non ..
RE
09:06CASINO GUICHARD PERRACHON  : Le groupe Casino émet une nouvelle obligation non s..
PU
09:02BOURSE DE PARIS : Un appel de marge qui pique un peu
08:54BONDS  : Casino va émettre 425 mlns d'euros d'obligations à échéance 2027
DJ
08:41CASINO GUICHARD PERRACHON  : Le groupe Casino annonce le lancement d'une nouvell..
GL
08:29EN DIRECT DES MARCHES  : Total, Stellantis, Veolia, Credit Suisse, Nomura, Euska..
24/03CASINO GUICHARD PERRACHON  : Franprix lance le premier concept de vente en vrac ..
PU
23/03LES MARCHÉS EN ACTION  : Emission du 23 Mars 2021
22/03CASINO  : continue de refinancer sa dette
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 31 624 M 37 291 M -
Résultat net 2021 284 M 335 M -
Dette nette 2021 8 891 M 10 485 M -
PER 2021 11,5x
Rendement 2021 3,21%
Capitalisation 3 023 M 3 566 M -
VE / CA 2021 0,38x
VE / CA 2022 0,33x
Nbr Employés 202 955
Flottant 42,0%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 28,11 €
Dernier Cours de Cloture 28,05 €
Ecart / Objectif Haut 35,5%
Ecart / Objectif Moyen 0,21%
Ecart / Objectif Bas -28,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julia Perroni Deputy Director-Finance
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Frédéric Saint-Geours Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON11.35%3 550
SYSCO CORPORATION8.58%42 487
WOOLWORTHS GROUP LIMITED3.13%38 462
AHOLD DELHAIZE N.V.1.95%28 637
THE KROGER CO.17.22%27 154
AEON CO., LTD.-3.81%24 845
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ