Casino Guichard Perrachon : annonce le lancement d'une nouvelle obligation non sécurisée

29 mars (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA:
* GROUPE PROCÈDE AUJOURD'HUI À L'ÉMISSION D'UNE NOUVELLE
OBLIGATION NON SÉCURISÉE DE MATURITÉ AVRIL 2027 ET D'UN MONTANT
CIBLE DE 425 MILLIONS D'EUROS
* LA NOUVELLE SOUCHE OBLIGATAIRE DE CASINO,
GUICHARD-PERRACHON SA
INCLURA LES MÊMES RESTRICTIONS DE DIVIDENDES QUE CELLES INCLUSES
DANS LES FINANCEMENTS LEVÉS DEPUIS NOVEMBRE 2019
* LA NOUVELLE OBLIGATION SERVIRA À REMBOURSER ET ANNULER LE
PRÊT À
TERME (TERM LOAN B) EXISTANT DE MATURITÉ 2024
* LE RÈGLEMENT LIVRAISON DE CES OPÉRATIONS INTERVIENDRA DANS
LES
PROCHAINES SEMAINES
* LE VERSEMENT DE DIVIDENDES NE SERA LIBRE QU'À CONDITION
QUE LE
RATIO DE LEVIER CONSOLIDÉ DU GROUPE SOIT INFÉRIEUR À 3,5X
POST-PAIEMENT
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(Gdansk Newsroom)