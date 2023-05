Casino Guichard Perrachon : , plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 26 mai 2023

Casino Guichard (-6,43% à 6,325 euros)

Casino a décroché après sa reprise de sa cotation ce matin. Le distributeur en difficulté a annoncé l'ouverture d'une procédure de conciliation et l'extension de son partenariat avec Groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Bricorama…), qui prévoit une entrée au capital. Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert le 25 mai une procédure de conciliation au bénéfice de la société Casino Guichard-Perrachon SA et de certaines de ses filiales. Le titre perd plus de 36% depuis le début de l'année.