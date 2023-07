Casino Guichard Perrachon : , plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 10 juillet 2023 -

Casino (- 4,21% à 3 euros)

Le titre du distributeur en difficulté repart à la baisse. Casino a annoncé vendredi que 3F Holding (Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari) a étendu la durée de validité de son offre, déposé le 4 juillet dernier, au 10 juillet 2023. Le distributeur étudie toujours l'autre offre qu'elle a reçue, celle de EP Global Commerce a.s. et Fimalac.