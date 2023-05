Casino Guichard Perrachon : , plus forte baisse du SBF120 à la mi-séance du mercredi 10 mai 2023

Casino Guichard (-4,34% à 6,83 euros)

Le distributeur poursuit sa glissade en entamant une cinquième séance consécutive dans le rouge: le groupe a publié jeudi des résultats au premier trimestre 2023 plus que mitigés. En outre S&P Global a abaissé hier soir la note de crédit de Casino de CCC+ à CCC- en raison de l'augmentation du risque de restructuration et de la faiblesse des liquidités. Le titre perd plus de 18% sur cinq jours et plus de 30% depuis le début de l'année.