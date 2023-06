Casino : Invivo se retire de la course au rachat du distributeur

D'après "La Lettre A", l'agro-industriel InVivo et sa filiale à 75 % Teract, en discussion depuis des mois d'un rapprochement avec Casino, vont s'écarter de la partie mais pas Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, cofondateurs de Teract. Casino et Teract étaient depuis mars en pourparlers exclusifs en vue d'un rapprochement de leurs activités de distribution en France. La période d'exclusivité pour les négociations expire le 8 juin et Teract a annoncé qu'il publierait un communiqué ce jeudi soir.