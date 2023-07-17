17 juillet (Reuters) - Casino Sa:
* : POINT SUR LES OFFRES D'APPORT EN FONDS PROPRES
* ANNONCE AVOIR REÇU LE 15 JUILLET 2023 UNE OFFRE RÉVISÉE DE LA PART DE EP GLOBAL COMMERCE A.S., FIMALAC ET ATTESTOR EN VUE DU RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DU GROUPE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, SUR RECOMMANDATION UNANIME DE SON COMITÉ AD HOC, A DÉCIDÉ DE POURSUIVRE LES NÉGOCIATIONS AVEC EP GLOBAL COMMERCE A.S., FIMALAC ET ATTESTOR, AINSI QU'AVEC LES CRÉANCIERS DU GROUPE
* CES NÉGOCIATIONS ONT POUR BUT DE PARVENIR À UN ACCORD DE PRINCIPE SUR LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE FINANCIÈRE DU GROUPE D'ICI LA FIN DU MOIS DE JUILLET 2023
* LA COTATION DES ACTIONS CASINO ET DES AUTRES TITRES COTÉS ÉMIS PAR LA SOCIÉTÉ, SUSPENDUE CE JOUR, REPRENDRA LE 18 JUILLET 2023 À L'OUVERTURE DU MARCHÉ (Rédaction de Paris)