Casino : Moody's dégrade à nouveau sa note

Moody's Investors Service a annoncé mercredi avoir de nouveau abaissé sa note de crédit sur Casino, anticipant une probabilité 'très élevée' de défaut de la part du distributeur.



L'agence de notation financière a abaissé à 'Caa3', contre 'Caa1' jusqu'ici, sa note sa note de famille d'entreprise (CFR) sur le groupe avec une perspective toujours 'négative'.



Dans un communiqué, Moody's dit s'inquiéter des répercussions de l'officialisation, la semaine dernière, de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec les créanciers.



'Compte tenu de la structure de capital intenable de l'entreprise et de son faible niveau de trésorerie, Moody's estime qu'une restructuration de la dette est désormais fortement probable et qu'elle entraînera des pertes pour les détenteurs de dette obligataire', souligne l'agence.



Moody's avait déjà abaissé ses notes de crédit sur le groupe à la fin du mois de mars dernier.



Suite à cette annonce, l'action Casino abandonnait 3,3% mercredi à la Bourse de Paris, ce qui portait à plus de 42% son repli depuis le début de l'année.



