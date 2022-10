Casino : S&P Global dégrade la note de crédit à CCC+

L’agence de notation S&P Global a abaissé la note de Crédit de Casino de ‘B’ à ‘CCC+’ étant donné qu’elle prévoit un environnement opérationnel plus difficile pour les distributeurs en France dans un contexte macroéconomique plus faible. « Cette situation, associée à la détérioration des marchés financiers, exercera une pression sur la liquidité du groupe, sa capacité à céder des actifs et à refinancer son passif » ajoute-t-elle.



S&P Global prévoit que le ratio dette sur Ebitda ajusté pour 2022 de Casino pour ses activités en France restera à environ 8, et que son flux de trésorerie d'exploitation restera négatif. " Nous constatons également une liquidité moins qu'adéquate, avec des échéances de dette importantes dans les 15 prochains mois et une marge de manœuvre limitée en matière de covenant ", ajoute l'agence de notation.