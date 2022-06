Casino a quatre propositions pour l'entreprise d'énergie GreenYellow- source

Casino, qui s'est lancé dans un plan de vente d'actifs non essentiels pour réduire sa dette, a déclaré le mois dernier qu'il avait lancé un processus de vente de GreenYellow, visant à sceller un accord potentiel d'ici la fin de l'année.

La source a déclaré que le fonds d'investissement Ardian avait proposé son offre à la fin de la semaine dernière. Ardian a refusé de commenter.

Une décision sur l'accord est attendue le mois prochain, a dit la source.

La semaine dernière, deux sources ont déclaré que Macquarie, I Squared Capital et la société néerlandaise SHV avaient fait des offres préliminaires pour GreenYellow à partir du 2 juin à environ 1,5 milliard d'euros chacun, et que d'autres soumissionnaires potentiels avaient demandé plus de temps pour mettre en place une offre éventuelle.

(1 $ = 0,9602 euros)