Casino : accord avec Just Eat pour la livraison en 30mn

Le groupe Casino annonce un partenariat avec Just Eat France afin d'offrir aux clients la livraison à domicile de leurs produits alimentaires en 30 minutes.



L'accord porte sur l'ensemble des enseignes alimentaires françaises du Groupe, notamment Franprix, Monoprix, Vival, Le Petit Casino, La Nouvelle Cave...



Les clients disposent déjà de plus de 400 références de produits, un chiffre qui est appelé à évoluer et pourrait atteindre plusieurs milliers d'ici à la fin de l'année.



ont concernées dans un premier temps les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice et Bordeaux, pour monter en puissance sur tout le territoire métropolitain dans les prochains mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.